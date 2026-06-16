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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات اكسييد اى اس 2027 السيدان الجديدة

اكسييد اى اس موديل 2027
اكسييد اى اس موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اكسييد اى اس موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد اى اس موديل 2027، وتنتمي اى اس لفئة السيارات السيدان الكوبيه .

وسائل الأمان بـ اكسييد اى اس موديل 2027

اكسييد اى اس موديل 2027

زودت سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اكسييد اى اس موديل 2027

اكسييد اى اس موديل 2027

تستمد سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 462 حصان، وبها خزان وقود سعة 67 لتر، وعزم دوران 634 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 40 كليووات/ساعة، ويمكنهها قطع مسافة 190 كم/ساعة بالاعتماد علي البطارية، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات اكسييد اى اس موديل 2027

تحتوي سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Rear speakers، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول .

اكسييد اى اس موديل 2027

بالاضافة إلي ان اكسييد اى اس موديل 2027 بها، فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر اكسييد اى اس موديل 2027

اكسييد اى اس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 440 ألف جنيه .

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