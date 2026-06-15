تبدأ من 75 ألف ريال.. أسعار هوندا سيتي 2026 في السعودية

تعد هوندا سيتي واحدة من أبرز سيارات السيدان المدمجة التي تعتمد على الجمع بين العملية والاقتصادية المقدمة في السوق السعودي، ضمن موديلات 2026، حيث تعزز العلامة اليابانية من تواجدها بطرح السيارة عبر باقة من الفئات، وبسعر يبدأ من 75,785 ريال.

محرك هوندا سيتي 2026

دعمت هوندا سيتي 2026 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، وتصل القوة القصوى إلى 119 حصاناً، بينما يبلغ عزم الدوران 145 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوعCVT ، كما تعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات، وتسجل معدلاً يبلغ 20.9 كيلومتر لكل لتر.

هوندا سيتي 2026

أبعاد هوندا سيتي 2026

يبلغ طول هوندا سيتي 4553 ملم، في حين يصل عرضها إلى 1748 ملم وارتفاعها إلى 1467 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2600 ملم.

تجهيزات هوندا سيتي 2026

حصلت هوندا سيتي موديل 2026 على مجموعة من التجهيزات حيث تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتوكما تضم السيارة نظاماً صوتياً مكوناً من أربع سماعات، إلى جانب مكيف هواء ومرايا جانبية كهربائية ونوافذ كهربائية.

هوندا سيتي 2026

وتضم هوندا سيتي 2026 مجموعة من أنظمة السلامة الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار، تشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، كما توفر السيارة نظام مساعد صعود المرتفعات، وحساسات للركن وعدداً من الوسائد الهوائية.

أسعار هوندا سيتي 2026 في السعودية

تنطلق هوندا سيتي موديل 2026 في السوق السعودي عبر ثلاث فئات مختلفة من التجهيزات، ويبدأ سعر الفئة الأولى من 75,785 ريال، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 80,385 ريال، في حين تأتي الفئة الأعلى تجهيزاً بسعر يبلغ 91,885 ريال.