قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن نهاية الحرب وتحدد موعد توقيع الاتفاق مع أمريكا
ترامب يلوح بالخيار العسكري مجددا: اتفاق نووي أو عودة الهجمات على إيران
ترامب: نتنياهو كاد أن يفشل الاتفاق مع إيران
أزمات ماكينات الـATM وعلاقات مصر والعراق على أجندة لجان النواب اليوم
بسبب مخالفات جسيمة.. إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم
اليوم.. نظر قضية عروس بورسعيد أمام دائرة جنايات جديدة
14 بندا ترسم ملامح التفاهم المرتقب.. تفاصيل مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
أوروبا ترحب بتفاهم أمريكا وإيران.. وتلوح برفع العقوبات عن طهران
5 ساعات.. فصل الكهرباء عن قرية وتوابعها بكفر الشيخ
قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
بريطانيا ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني.. وتعرض المساهمة في المفاوضات
الأولى على الإعدادية بالمنوفية: نفسي أكلم شيخ الأزهر.. وأحلم بكلية الطب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيجو تقدم GTi الكهربائية بالكامل وهذا سعرها

بيجو e-208 GTi
بيجو e-208 GTi
صبري طلبه

دخلت بيجو مرحلة جديدة في تاريخ السيارات الرياضية بعد الكشف عن e-208 GTi، التي تمثل أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل شعار GTi الشهير، مع صيغة كهربائية حديثة وباقة من التجهيزات القوية.

أداء بيجو e-208 GTi

تعتمد بيجو e-208 GTi على محرك كهربائي واحد يولد قوة تصل إلى 277 حصانًا، وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط.

 بيجو e-208 GTi

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 54 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 375 كيلومترًا وفق معيار WLTP. كما تدعم منظومة الشحن السريع بقدرة 100 كيلوواط، ما يسمح بإعادة شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال أقل من 30 دقيقة.

تصميم بيجو e-208 GTi

يحمل التصميم الخارجي للطراز الجديد طابعًا أكثر حدة مقارنة بالنسخ القياسية من بيجو 208، حيث اعتمدت بيجو على خطوط أكثر وضوحًا مع عناصر تصميمية تعزز من الهوية الرياضية.

 بيجو e-208 GTi

وتأتي السيارة مزودة بجنوط قياس 18 بوصة بتصميم رياضي، إلى جانب سبويلر خلفي يضيف لمسة ديناميكية تساعد على تحسين الانسيابية، كما يظهر في المقدمة تصميم أكثر شراسة مع مصابيح LED حادة الشكل، إضافة إلى إضاءة نهارية مستوحاة من مخالب الأسد التي أصبحت عنصرًا بصريًا واضحًا في هوية بيجو الحديثة.

مقصورة بيجو e-208 GTi

تقدم e-208 GTi مقصورة تعتمد على مزيج من الطابع الرياضي والتقنيات الرقمية الحديثة، حيث حصلت السيارة على إضاءة محيطية داخلية، إلى جانب نظام صوتي يعتمد على محاكاة صوتية اصطناعية يتغير مع سرعة السيارة ليعزز الإحساس الرياضي أثناء التسارع.

 بيجو e-208 GTi

كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بعدد من الأنظمة، بالإضافة إلى شاشة لمسية مركزية تتحكم في نظام المعلومات والترفيه، وتشمل التجهيزات كذلك مكيف هواء أوتوماتيكي ومقاعد رياضية كهربائية الضبط، إلى جانب فرامل يد كهربائية.

سعر بيجو e-208 GTi في الأسواق العالمية

تبدأ أسعار بيجو e-208 GTi من 42,900 يورو في الأسواق العالمية.

بيجو GTI e 208 بيجو e 208 GTi مواصفات بيجو e 208 GTi بيجو E 208 GTi الكهربائية سيارة بيجو e 208 GTi

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

المعاهد الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 18 سجل 5350 جنيها

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا

ترشيحاتنا

"الخارجية الفلسطينية" تدين هجمات المستوطنين على دير دبوان وبرقا وتطالب بتصنيف اعتداءاتهم إرهاباً منظماً

إرهاب منظم.. الخارجية الفلسطينية تدين هجمات المستوطنين على دير دبوان وبرقا

" كاي هافيرتز " يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة المانيا وكوراساو بالمونديال

"كاي هافيرتز" يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة ألمانيا وكوراساو بالمونديال

الطيران الروسي

روسيا تعلن حظر الرحلات الجوية إلى المطارات الإيرانية

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد