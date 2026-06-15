بيجو تقدم GTi الكهربائية بالكامل وهذا سعرها

دخلت بيجو مرحلة جديدة في تاريخ السيارات الرياضية بعد الكشف عن e-208 GTi، التي تمثل أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل شعار GTi الشهير، مع صيغة كهربائية حديثة وباقة من التجهيزات القوية.

أداء بيجو e-208 GTi

تعتمد بيجو e-208 GTi على محرك كهربائي واحد يولد قوة تصل إلى 277 حصانًا، وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط.

بيجو e-208 GTi

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 54 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 375 كيلومترًا وفق معيار WLTP. كما تدعم منظومة الشحن السريع بقدرة 100 كيلوواط، ما يسمح بإعادة شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال أقل من 30 دقيقة.

تصميم بيجو e-208 GTi

يحمل التصميم الخارجي للطراز الجديد طابعًا أكثر حدة مقارنة بالنسخ القياسية من بيجو 208، حيث اعتمدت بيجو على خطوط أكثر وضوحًا مع عناصر تصميمية تعزز من الهوية الرياضية.

بيجو e-208 GTi

وتأتي السيارة مزودة بجنوط قياس 18 بوصة بتصميم رياضي، إلى جانب سبويلر خلفي يضيف لمسة ديناميكية تساعد على تحسين الانسيابية، كما يظهر في المقدمة تصميم أكثر شراسة مع مصابيح LED حادة الشكل، إضافة إلى إضاءة نهارية مستوحاة من مخالب الأسد التي أصبحت عنصرًا بصريًا واضحًا في هوية بيجو الحديثة.

مقصورة بيجو e-208 GTi

تقدم e-208 GTi مقصورة تعتمد على مزيج من الطابع الرياضي والتقنيات الرقمية الحديثة، حيث حصلت السيارة على إضاءة محيطية داخلية، إلى جانب نظام صوتي يعتمد على محاكاة صوتية اصطناعية يتغير مع سرعة السيارة ليعزز الإحساس الرياضي أثناء التسارع.

بيجو e-208 GTi

كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بعدد من الأنظمة، بالإضافة إلى شاشة لمسية مركزية تتحكم في نظام المعلومات والترفيه، وتشمل التجهيزات كذلك مكيف هواء أوتوماتيكي ومقاعد رياضية كهربائية الضبط، إلى جانب فرامل يد كهربائية.

سعر بيجو e-208 GTi في الأسواق العالمية

تبدأ أسعار بيجو e-208 GTi من 42,900 يورو في الأسواق العالمية.