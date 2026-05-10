مواصفات بيجو E-408 موديل 2026 الكهربائية وسعرها بالسعودية| صور

كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو E-408 موديل 2026 ، وتنتمي E-408 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية الكوبيه، وتمزج بين أناقة السيارات الكوبيه وعملية السيارات الستيشن واجن في قالب كهربائي بالكامل، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كيا EV4 Air وسكودا إلروك.

مواصفات بيجو E-408 موديل 2026

زودت سيارة بيجو E-408 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بمصابيح ثلاثة مخالب متصلة بشرائط LED تمنحها نظرة مستقبلية حادة، وبها شبك أمامي منحوت يخفي بذكاء رادار الأنظمة المساعدة خلف شعار بيجو الجديد، وبها عجلات معدنية مقاس 20 بوصة، وبها حروف Peugeot مدمجة داخل المصابيح الخلفية لأول مرة، وبها زجاج خلفي مائل يعزز من المظهر الرياضي .

بالاضافة إلي ان بيجو E-408 موديل 2026 بها، فلسفة i-Cockpit الشهيرة التي تضع السائق في قلب الحدث، وبها شاشة عدادات مقاس 10 بوصه، وبها شاشة مركزية مقاس 10.25 بوصة باتجاه السائق لتسهيل الوصول، وبها أزرار i-Toggles اللمسية الضخمة أسفل الشاشة، وبها مقاعد مكسوة بالألكانتارا .

محرك بيجو E-408 موديل 2026

تحصل سيارة بيجو E-408 موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 207 حصان، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 58.2 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 455 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد بيجو E-408 موديل 2026

تأتى سيارة بيجو E-408 موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4687 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1487 مم .

سعر بيجو E-408 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو E-408 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 167 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بيجو E-408 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 178 ألف ريال سعودي .

وجدير بالذكر انه عند قيادة بيجو E-408 ستشعر بالهدوء الفائق الذي يميز السيارات الكهربائية، لكن بيجو أضافت لمستها الخاصة في عزل الصوت ونظام التعليق.