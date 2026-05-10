تكنولوجيا وسيارات

أودي A5 أفانت واجن 2026 تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي A5 أفانت واجن موديل 2026، وتنتمي A5 أفانت واجن لفئة السيارات الستيشن واجن، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، بي إم دبليو الفئة الثالثة تورينج ومرسيدس C-Class .

مواصفات أودي A5 أفانت واجن موديل 2026

زودت سيارة أودي A5 أفانت واجن موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية للهيكل الطويل الذي يوحي بالسرعة حتى وهو ساكن، وبها واجهة أمامية تتميز بشبكة Singleframe عريضة، وبها مصابيح LED مصفوفية تمنحها نظرة حادة، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة متعددة الأضلاع من وقفتها الرياضية.

بالاضافة إلي ان سيارة أودي A5 أفانت واجن موديل 2026 بها، مقاعد جلدية رياضية منقوشة بشعار S والتي توفر دعم ممتاز للظهر في الرحلات التي تتجاوز 480 كم/ساعة، وبها شاشات رقمية على الطبلون، وبها سقف زجاجي بانورامي ذو الشفافية القابلة للتعديل، وبها حواف سوداء لامعة  .

محرك أودي A5 أفانت واجن موديل 2026

تحصل سيارة أودي A5 أفانت واجن موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 201 حصان، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.9 ثانية .

سعر أودي A5 أفانت واجن موديل 2026

تباع سيارة أودي A5 أفانت واجن موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 278 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات

تأسست أودي عام 1909 على يد أوجست هورش في ألمانيا، وتطور تاريخها من اندماج شركات وهم أودي، وهورش، واندرر عام 1932 لتشكل أوتو يونيون وشعار الحلقات الأربع الشهير، لتصبح اليوم علامة فاخرة رائدة تحت مظلة مجموعة فولكس فاجن، مشهورة بشعار "التقدم عبر التكنولوجيا" .

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
ازالة تعدي
