شاهد| لكزس TZ موديل 2027 الجديدة

إبراهيم القادري

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس TZ موديل 2027 ، وتنتمي TZ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وهي أول SUV فاخرة تعمل بالكامل بالبطاريات وتأتي بـ ثلاثة صفوف من المقاعد تحمل شعار لكزس .

محرك لكزس TZ موديل 2027

تحصل سيارة لكزس TZ موديل 2027 علي قوتها من منظومة حركة كهربائية قوية، وتنتج قوة 402 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتقطع السيارة مسافة تصل إلى 483 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبها بطارية سعة 96 كيلوواط/ساعة، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 30 إلى 35 دقيقة فقط، وتعتمد السيارة منفذ NACS القياسي.

مواصفات لكزس TZ موديل 2027

زودت سيارة لكزس TZ موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بنسخة كهربائية مغلقة من شبك لكزس المغزلي الشهير، وبها لمسات لكزس الفارهة، وبها مواد صديقة للبيئة، واستخدمت لكزس خشب البامبو والألمنيوم المعاد تدويره، وبها جلد الغزال على الأبواب ولوحة القيادة.

تحتوي سيارة لكزس TZ موديل 2027 علي، ثلاثة صفوف من المقاعد، والصف الثاني يأتي بكراسي كابتن منفصلة مع مساند أرجل قابلة للطي، والصف الثالث صمم ليكون مثالياً للأطفال، وبها نظام توجيه للعجلات الخلفية، ووضعية قيادة Rear Comfort لتقليل الاهتزازات الجانبية وتوفير أقصى درجات الراحة لركاب المقاعد الخلفية، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 14.0 بوصه للمعلومات والترفيه، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها نظام Mark Levinson فاخر مكون من 21 مكبر للصوت، وتدعم لاسلكي لنظامي ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، وبها نقطة اتصال Wi-Fi 5G مدمجة.

سعر لكزس TZ موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة لكزس TZ موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 243 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس TZ موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 262 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس TZ موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 281 ألف ريال سعودي .

