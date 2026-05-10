مكلارين ارتورا Spider بسقف مكشوف وتسارع مذهل.. صور

تنتمي مكلارين ارتورا Spider إلى فئة السيارات الرياضية الخارقة ذات السقف المكشوف، وهي واحدة من الطرازات التي تجمع بين تقنيات الأداء العالي ومنظومة الدفع الهجينة الحديثة.

محرك مكلارين ارتورا Spider

تعتمد مكلارين ارتورا Spider على منظومة هجينة تضم محرك بنزين V6 مزدوج التيربو بسعة 3.0 لتر، إلى جانب محرك كهربائي يوفر دعمًا إضافيًا أثناء التسارع والانطلاق.

وتبلغ قوة المحرك الكهربائي 94 حصانًا، بينما ينتج محرك الاحتراق الداخلي 597 حصانًا، لتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 691 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن متر.

ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الخلفية، كما توفر السيارة إمكانية القيادة الكهربائية لمسافة تصل إلى 33 كيلومترًا.

وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 10.7 كيلومتر لكل لتر، بينما تأتي بخزان وقود سعة 65 لترًا لدعم القيادة لمسافات طويلة نسبيًا مقارنة بطبيعة هذه الفئة.

تسارع السيارة مكلارين ارتورا Spider

تستطيع Artura Spider الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3 ثوانٍ فقط، كما تصل السرعة القصوى إلى 330 كيلومترًا في الساعة.

أبعاد مكلارين ارتورا Spider

تحمل السيارة مكلارين ارتورا Spider أبعادًا تتماشى مع طبيعة سيارات الأداء العالي، حيث يبلغ طولها 4.53 متر، مع عرض يصل إلى 1.91 متر، بينما ينخفض ارتفاعها إلى 1.19 متر فقط، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.64 متر، ويبلغ وزنها دون ركاب نحو 1560 كيلوجرامًا، وبعجلات أمامية قياس 19 بوصة، فيما تحصل العجلات الخلفية على قياس أكبر يبلغ 20 بوصة.

تجهيزات مكلارين ارتورا Spider

حصلت المقصورة على مجموعة من التجهيزات التقنية الحديثة، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم البلوتوث وآبل كاربلاي، إلى جانب نظام صوتي مكون من 12 سماعة، كما زودت السيارة بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، مع نظام تكييف أوتوماتيكي وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وتشمل تجهيزات السلامة نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، وتقنية مراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.