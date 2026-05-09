بقوة تصل لـ 828 حصانًا.. أداء وتجهيزات لوسيد جرافيتي العائلية

تقدم لوسيد مجموعة كبيرة من سياراتها عالميًا، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، ومن أبرز الإصدارات المقدمة في السوق العالمي، هي النسخة جرافيتي العائلية ذات الأداء الكهربائي.

تعتمد السيارة لوسيد جرافيتي على منظومة كهربائية بالكامل مزودة بمحركين ونظام دفع كلي للعجلات، ما يمنحها قدرة إجمالية تصل إلى 828 حصانًا، إلى جانب عزم دوران يبلغ 1232 نيوتن متر، وتستطيع جرافيتي التسارع من الثبات إلى سرعة 96 كم/س خلال 3.4 ثانية، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

مدى كهربائي لوسيد جرافيتي

تعتمد السيارة لوسيد جرافيتي على بطارية كبيرة تمنحها مدى قيادة يصل إلى 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة، كما تسجل معدل استهلاك طاقة يبلغ 123 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

أبعاد وتصميم لوسيد جرافيتي

تأتي لوسيد جرافيتي بأبعاد خارجية تعكس توجهها العائلي، حيث يبلغ طول السيارة 5035 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3035 مم، كما تقدم السيارة مساحة تخزين كبيرة تصل إلى 3168 لترًا، وتحمل السيارة تصميمًا يعتمد على الخطوط الانسيابية مع لمسات حديثة تبرز هويتها الكهربائية، وتأتي مزودة بمصابيح LED وسقف بانورامي، كما تعتمد على عجلات بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.

لوسيد جرافيتي ومنظومة الحماية

تضم جرافيتي مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل: الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم الإلكتروني بالثبات وقوى الجر.

كما تتوفر السيارة بأنظمة مساعدة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، بالإضافة إلى نظام مراقبة المسار الذي يتضمن التحذير عند الخروج عن الحارة المرورية ومساعد البقاء داخلها، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة.

مقصورة لوسيد جرافيتي والتجهيزات

تحمل مقصورة لوسيد جرافيتي مجموعة كبيرة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد الأمامية بخاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك لكل من السائق والراكب الأمامي، كما تعتمد السيارة على شاشة ضخمة قياس 34 بوصة تضم نظام العدادات والترفيه، ويدعم النظام الترفيهي تقنيتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا.

وتضم السيارة نظام صوتي مكون من 22 سماعة، ونظام تكييف أوتوماتيكي بأربع مناطق تحكم مستقلة مع فتحات مخصصة للصفين الثاني والثالث، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي، إلى جانب نوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.