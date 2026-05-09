قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد فني يكشف كواليس صدام هاني شاكر مع مطربي المهرجانات
عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الثلث الأخير من الليل المستجاب.. أفضل الأدعية لجلب الرزق وفك الكرب
بقوة تصل لـ 828 حصانًا.. أداء وتجهيزات لوسيد جرافيتي العائلية
سر المحلات في الكريم كراميل الناجح .. ناعم وطري من أول مرة
ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم
وزير الخارجية الإيراني: النهج الأمريكي التخريبي يضعف العملية الدبلوماسية
وصل لـ 52.69 جنيهًا.. آخر تحديث لأكبر سعر دولار في السوق الرسمية
ترامب: أمريكا قد تسمح بنقل القوات العسكرية من ألمانيا الى بولندا
مصرع صغير وإصابة آخر في حادث دهس سيارة بـ صحراوي أسوان القاهرة
ثابت عند 52.57 جنيها.. آخر سعر لأقل دولار في السوق الرسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة تصل لـ 828 حصانًا.. أداء وتجهيزات لوسيد جرافيتي العائلية

لوسيد جرافيتي
لوسيد جرافيتي
صبري طلبه

تقدم لوسيد مجموعة كبيرة من سياراتها عالميًا، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، ومن أبرز الإصدارات المقدمة في السوق العالمي، هي النسخة جرافيتي العائلية ذات الأداء الكهربائي.

محرك لوسيد جرافيتي

تعتمد السيارة لوسيد جرافيتي على منظومة كهربائية بالكامل مزودة بمحركين ونظام دفع كلي للعجلات، ما يمنحها قدرة إجمالية تصل إلى 828 حصانًا، إلى جانب عزم دوران يبلغ 1232 نيوتن متر، وتستطيع جرافيتي التسارع من الثبات إلى سرعة 96 كم/س خلال 3.4 ثانية، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

لوسيد جرافيتي

مدى كهربائي لوسيد جرافيتي

تعتمد السيارة لوسيد جرافيتي على بطارية كبيرة تمنحها مدى قيادة يصل إلى 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة، كما تسجل معدل استهلاك طاقة يبلغ 123 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

لوسيد جرافيتي

أبعاد وتصميم لوسيد جرافيتي

تأتي لوسيد جرافيتي بأبعاد خارجية تعكس توجهها العائلي، حيث يبلغ طول السيارة 5035 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3035 مم، كما تقدم السيارة مساحة تخزين كبيرة تصل إلى 3168 لترًا، وتحمل السيارة تصميمًا يعتمد على الخطوط الانسيابية مع لمسات حديثة تبرز هويتها الكهربائية، وتأتي مزودة بمصابيح LED وسقف بانورامي، كما تعتمد على عجلات بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.

لوسيد جرافيتي

لوسيد جرافيتي ومنظومة الحماية 

تضم جرافيتي مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل: الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم الإلكتروني بالثبات وقوى الجر.

لوسيد جرافيتي

كما تتوفر السيارة بأنظمة مساعدة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، بالإضافة إلى نظام مراقبة المسار الذي يتضمن التحذير عند الخروج عن الحارة المرورية ومساعد البقاء داخلها، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة.

لوسيد جرافيتي

مقصورة لوسيد جرافيتي والتجهيزات 

تحمل مقصورة لوسيد جرافيتي مجموعة كبيرة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد الأمامية بخاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك لكل من السائق والراكب الأمامي، كما تعتمد السيارة على شاشة ضخمة قياس 34 بوصة تضم نظام العدادات والترفيه، ويدعم النظام الترفيهي تقنيتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا.

لوسيد جرافيتي

وتضم السيارة نظام صوتي مكون من 22 سماعة، ونظام تكييف أوتوماتيكي بأربع مناطق تحكم مستقلة مع فتحات مخصصة للصفين الثاني والثالث، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي، إلى جانب نوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

لوسيد جرافيتي لوسيد جرافيتي سيارة لوسيد جرافيتي مواصفات لوسيد جرافيتي السيارة لوسيد جرافيتي لوسيد جرافيتي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

صلاح

فرج عامر يكشف مفاجأة كبرى بشأن مستقبل محمد صلاح

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

ترشيحاتنا

وزارة الخزانة الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات على 10 أفراد وشركات لتوفير أسلحة للجيش الإيراني

أرشيفي

روسيا تنجح في تدمير 44 مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات

نائب الرئيس الأمريكي و رئيس وزراء قطر

نائب الرئيس الأمريكي يناقش مع رئيس الوزراء القطري تخفيف حدة التوترات

بالصور

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح .. ناعم وطري من أول مرة

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة
سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة
سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

حظك اليوم السبت 9 مايو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد