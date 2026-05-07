أسعار ومواصفات نيسان اكس تريل 2026 في السعودية

تواصل نيسان تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال اكس تريل 2026، التي تقدم في السوق السعودي بمجموعة من التحديثات والتجهيزات، وبخيارات مختلفة لأنظمة الدفع.

محرك نيسان اكس تريل 2026

تعتمد السيارة نيسان اكس تريل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، وتبلغ قوة المحرك 181 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 244 نيوتن متر.

وتقدم اكس تريل بخيارين من أنظمة القيادة، الأول بالدفع الأمامي والثاني بالدفع الرباعي، وتسجل نسخة الدفع الأمامي كفاءة استهلاك تصل إلى 16.2 كيلومتر لكل لتر، بينما تحقق فئة الدفع الرباعي معدلًا يبلغ 15.4 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد نيسان اكس تريل 2026

تحافظ نيسان اكس تريل 2026 على تصميم خارجي يجمع بين الطابع الرياضي والعصري، حيث يبلغ طول السيارة 4,680 مم، مع عرض يصل إلى 1,840 مم وارتفاع يبلغ 1,730 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,705 مم، وتوفر السيارة خلوصًا أرضيًا يبلغ 212 مم، كما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED، إلى جانب عجلات قياس 18 بوصة.

تجهيزات نيسان اكس تريل 2026

تأتي نيسان اكس تريل 2026 بمقاعد ذات فرش جلدي مع دعم مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي عبر 6 وضعيات مختلفة، كما زودت السيارة بمقود جلدي متعدد الوظائف، وفي الجانب التقني، تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 7 بوصات.

كما حصلت السيارة على نظام صوتي من 10 سماعات، إضافة إلى مكيف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية وشاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأمامي، وزودت نيسان اكس تريل 2026 بحزمة واسعة من أنظمة السلامة وتقنيات مساعدة السائق، تشمل نظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء.

كما تتضمن السيارة نظام التحذير عند الخروج عن المسار مع مساعد البقاء داخل الحارة المرورية، إضافة إلى مراقبة إجهاد السائق وتحذير حركة المرور الخلفية، وتدعم هذه الأنظمة كاميرا محيطية 360 درجة وحساسات ركن أمامية وخلفية.

وتشمل تجهيزات الأمان كذلك أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم بالجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات وعدد من الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية لتعزيز الحماية داخل المقصورة.

أسعار نيسان اكس تريل 2026 في السعودية

تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 104.999 و156.999 ريال.