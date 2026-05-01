نيسان تكشف عن إصدار خاص من قشقاي العالمية .. ماذا تقدم؟

كشفت نيسان عالميًا عن نسخة خاصة من سيارتها قشقاي تحمل اسم N-Tec، وذلك ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، وتعد هذه النسخة واحدة من السيارات الشهيرة التي قدمتها العلامة اليابانية العريقة.

نيسان قشقاي وخيارات فنية متعددة

تعتمد نيسان قشقاي في إصدارها الجديد على خيارين من المحركات، الأول يأتي بمحرك بنزين مدعوم بنظام هجين خفيف بسعة 1.3 لتر، يستطيع أن يولد قوة تصل إلى 158 حصانًا، مع معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر،وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء في كل النسخ.

نيسان قشقاي

أما الخيار الثاني يحقق معدل استهلاك منخفضًا يصل إلى 4.4 لتر لكل 100 كيلومتر، حيث يرتكز على تقنية e-Power، التي تقدم مقاربة مختلفة في أنظمة الدفع، حيث تعتمد السيارة على محرك كهربائي لتوليد الحركة الفعلية بقوة تصل إلى 205 أحصنة، بينما يعمل محرك البنزين بسعة 1.5 لتر كمصدر لتوليد الطاقة فقط.

تجهيزات نيسان قشقاي N-Tec

تحصل المقصورة في إصدار نيسان قشقاي N-Tec على مجموعة من التجهيزات، حيث تتوفر شاشة تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة، تدعم عرض البيانات وأنظمة الترفيه، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدة إعدادات، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

نيسان قشقاي

وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ويركز الإصدار N-Tec على دعم الاتصال الذكي، حيث يدعم دمج الهواتف الذكية لاسلكيًا عبر أنظمة ابل كار بلاي واندرويد اوتو، كما زُودت السيارة بنظام الرؤية المحيطية Around View Monitor.

وتضم السيارة نيسان قشقاي N-Tec مجموعة من أنظمة الأمان ومساعدات القيادة، مدعومة بحساسات متعددة تراقب الحركة وتعزز من مستوى الحماية، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية من التصادم، ورصد النقاط العمياء، بالإضافة إلى منظومة المكابح.