المواصفات الكاملة لسيارة هوندا سيفيك 2026 الجديدة

تعد السيارة سيفيك واحدة من أشهر إصدارات العلامة اليابانية هوندا، حيث تواصل من خلالها تعزيز تواجدها عالميًا عبر موديل 2026 الذي يقدم بعدد كبير من التجهيزات مع تصميم السيدان العصري.

تصميم هوندا سيفيك 2026

يبلغ طول السيارة هوندا سيفيك 2026 نحو 4,677 مم، مع عرض يصل إلى 1,802 مم، وارتفاع عند 1,415 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,735 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,362 كجم، فيما تأتي مزودة بإضاءة كاملة بتقنية LED، إلى جانب جنوط ألمنيوم بقياس 17 بوصة.

محرك هوندا سيفيك 2026

تعتمد السيارة هوندا سيفيك 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير، يعمل على توصيل القوة إلى العجلات الأمامية.

وتبلغ القوة الإجمالية للسيارة نحو 180 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، كما تحقق السيارة هوندا سيفيك 2026 معدلات استهلاك وقود تصل إلى 19.3 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 47 لترًا.

هوندا سيفيك 2026 ووسائل الحماية

تضم سيفيك 2026 حزمة من أنظمة الأمان، وتشمل هذه الأنظمة التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في الحالات الطارئة، إلى جانب تقنيات قراءة المسار التي توفر تنبيه الخروج من الحارة ومساعدة البقاء داخلها.

كما تدعم السيارة مراقبة النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة، وتم تزويدها بست وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، مع حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات خارجية، بالإضافة إلى أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، ومساعد صعود المرتفعات.

تجهيزات هوندا سيفيك 2026

تقدم السيارة هوندا سيفيك 2026 بمقصورة تجمع بين العملية والتقنيات الحديثة، حيث يأتي مقعد السائق بإمكانية التعديل الكهربائي مع ثماني وضعيات مختلفة، بينما يعتمد مقعد الراكب الأمامي على التعديل اليدوي.

ويأتي مقود الحركة بالجلد مع دعمه لعدة وظائف تحكم، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي، مع توفر شاحن لاسلكي للهاتف أمامي.