جريت وول تقدم سيارة Ora 5 الجديدة.. صور

جريت وول Ora 5
جريت وول Ora 5
صبري طلبه

كشفت جريت وول موتورز عن سيارتها Ora 5 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، مع تقديمها بطابع عصري، إلى جانب حزمة من التجهيزات المتنوعة، سواء من الناحية التقنية أو الفنية.

أداء جريت وول Ora 5

تعتمد النسخة الكهربائية من Ora 5 على محرك يولد قوة تصل إلى 150 كيلووات، ما يعادل نحو 204 أحصنة، مدعوم ببطارية سعة 58 كيلووات ساعة.

جريت وول Ora 5

وتوفر هذه المنظومة مدى قيادة يصل إلى نحو 430 كيلومترًا وفق التقديرات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى نطاق يتراوح بين 170 و190 كيلومترًا في الساعة.

سيارة Ora 5 بخيارات هجينة وبنزين 

تقدم السيارة جريت وول Ora 5 خيارات أخرى تعتمد على محرك بنزين إلى جانب النسخة الكهربائية، حيث يستطيع هذا المحرك أن ينتج قوة قدرها 118 كيلووات، أي ما يعادل 160 حصانًا، كما يتوفر ضمن نظام هجين تصل قوته الإجمالية إلى 164 كيلووات أو نحو 223 حصانًا، وتأتي جميع هذه المنظومات بناقل حركة أوتوماتيكي.

جريت وول Ora 5

تصميم جريت وول Ora 5

تعتمد جريت وول Ora 5 على لغة تصميم تجمع بين البساطة وبعض اللمسات المستوحاة من السيارات الرياضية، حيث ترتكز على جنوط ذات تصميم خماسي الأضلاع.

وتأتي المصابيح الأمامية بشكل بيضاوي يمنح الواجهة طابعًا عصريًا، مع مصد أمامي يحمل خطوطًا حادة وشبكة سفلية تعزز من الشكل العام.

كما تعتمد السيارة مفهوم الأربعة أبواب، ويبلغ طولها الإجمالي نحو 4.47 متر، مع سقف بلون مختلف عن الهيكل الخارجي في بعض الفئات. 

جريت وول Ora 5

تجهيزات وول Ora 5 

تقدم السيارة جريت وول Ora 5 بيئة استخدام حديثة تعتمد على شاشة لعرض الوسائط المتعددة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم أثناء القيادة.

كما تضم نظامًا صوتيًا للترفيه، ونظام تكييف هواء، ونوافذ ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى مقاعد قابلة للتعديل الكهربائي، إلى جانب حزمة من تقنيات الحماية والأمان.

