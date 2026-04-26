مواصفات لكزس IS موديل 2026 .. وكم سعرها في السوق السعودي؟

تقدم لكزس عدد كبير من سياراتها حول العالم، ومنها فئة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، ومن أبرز هذه الطرازات Lexus IS 2026، التي تجمع بين الطابع الرياضي والتجهيزات العصرية.

أداء لكزس IS

تعتمد السيارة لكزس IS على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 311 حصان، مع عزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر، وتضم السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتستطيع أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم في غضون 6 ثوانٍ تقريبًا، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 12.2 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 66 لتر.

أبعاد لكزس IS

تأتي السيارة لكزس IS بأبعاد خارجية تعكس طابعها الرياضي، حيث يبلغ طولها 4,720 مم، وعرضها 1,840 مم، مع ارتفاع منخفض نسبيًا عند 1,435 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,800 مم، ويصل وزن السيارة إلى نحو 2,130 كجم، مع اعتمادها على عجلات بقياس 19 بوصة.

تجهيزات لكزس IS

تضم السيارة لكزس IS مجموعة واسعة من أنظمة السلامة وتشمل وسائد هوائية متعددة تغطي الأمام والجوانب والستائر الجانبية، كما تتوفر أنظمة مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الثبات.

وتدعم السيارة تقنيات مساعدة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع الكبح التلقائي، إضافة إلى أنظمة قراءة المسار والتنبيه عند الخروج عنه مع المساعدة في البقاء داخل المسار، كما تشمل التجهيزات مراقبة النقطة العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية توفر رؤية شاملة أثناء القيادة.

مقصورة وتجهيزات لكزس IS

تحتوي السيارة لكزس IS على شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي مكون من 17 سماعة، وتتوفر شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية، وتشمل التجهيزات مقاعد أمامية بتعديل كهربائي مع ذاكرة وتبريد، إضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، وشاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول.

سعر لكزس IS 2026 في السوق السعودي

تتوفر السيارة في السوق السعودية بسعر يبدأ من 247,250 ريال سعودي.