شاهد.. لكزس RX500h الجديدة تظهر لأول مرة

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس RX500h، وتنتمي RX500h لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وتجمع بين التصميم الخارجي والداخلي الساحر، وبها منظومة دفع هجينة جديدة .

لكزس RX500h الجديدة

سيارة لكزس RX500h توازن بين متطلبات القيادة في المدن المزدحمة والرحلات الطويلة عبر التضاريس المتنوعة.

مواصفات لكزس RX500h الجديدة

زودت سيارة لكزس RX500h بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط خارجية أنيقة تمزج بين الانسيابية والحدة الرياضية، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 20 بوصة كعنصر جمالي ووظيفي في آن واحد، وبها باقة F Sport التي تضفي لمسات سوداء هجومية وتعديلات ميكانيكية تجعل الهوية البصرية للسيارة فريدة .

بالاضافة إلى أن سيارة لكزس RX500h بها، شاشة تعمل باللمس ضخمة مقاس 12.3 بوصة على لوحة القيادة تتيح للسائق والركاب التحكم في كل شيء، وبها فتحة سقف بانوراما كبيرة تدخل أشعة الشمس، وبها نظام مارك ليفينسون الصوتي المتطور المكون من 17 مكبر صوت وقوة 1800 واط .

محرك لكزس RX500h الجديدة

تحصل سيارة لكزس RX500h علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، بجانب نظام هجين، وتنتج قوة 389 حصان، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لكزس RX500h الجديدة في السعودية

تباع سيارة لكزس RX500h الهجين الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 265 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة لكزس في صناعة السيارات

تأسست لكزس عام 1989 كقسم فاخر لشركة تويوتا، لتصبح رمز للفخامة والابتكار الياباني، وبدأت رحلتها بـ سيارة LS 400 التي هزت سوق السيارات الفاخرة، وركزت على الجودة العالية وخدمة العملاء، وحققت هيمنة سريعة في أمريكا، وكانت رائدة في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة (RX) والسيارات الهجينة (RX 400h)، وتستهدف التحول للكهرباء بالكامل بحلول عام 2035.