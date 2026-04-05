مقارنة بين سيات أرونا وتويوتا أوربان كروزر 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سيات ارونا و تويوتا أوربان كروزر موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

زودت سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون 400 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2026

تحتوي سيارة سيات ارونا موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP .

محرك سيات ارونا موديل 2026

تحصل سيارة سيات ارونا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيات ارونا موديل 2026

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 289 ألف جنيه .