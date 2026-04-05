بقدرات الدفع الرباعي.. جيب تقدم رينيجيد 2026 FACE LIFT | صور

كشفت جيب عن نسختها الجديدة من الأيقونة رينيجيد، ضمن موديلات 2026 تحت إطلالة FACE LIFT، والتي تأتي بحزمة كبير من التجهيزات، وتعد هذه السيارة واحدة من أشهر إصدارات JEEP حيث كانت انطلاقتها الاولى في عام 2014.

محركات جيب رينيجيد 2026 FACE LIFT

تعتمد الفئة الأعلى تجهيزًا من جيب رينيجيد 2026 على محرك 1.3 لتر تربو، مزود بناقل سرعات أوتوماتيك 9 غيار مع نظام دفع كلي للعجلات، كما توفر النسخة الهجينة الجديدة منظومة قوة تتكون من محرك 1.3 لتر تربو مدعوم بنظام كهربائي بقدرة 48 فولت.

ويصل إجمالي القوة لهذه النسخة إلى 176 حصان، مع تحسين استهلاك الوقود بنسبة 7% مقارنة بالنسخة التقليدية. هذه النسخة تأتي بصندوق سرعة أوتوماتيكي من 6 سرعات ونظام جر أمامي، ما يوازن بين الأداء والكفاءة الاقتصادية للوقود.

تصميم وتجهيزات جيب رينيجيد 2026 FACE LIFT

تأتي رينيجيد فيس ليفت بتصميم خارجي محسّن يشمل مصابيح LED أمامية وخلفية، مع مقدمة بارزة مصممة بشكل هندسي يعطي السيارة طابعًا رياضيًا، وعجلات رياضية جديدة بقياس يصل إلى 18 بوصة، كما تحتوي السيارة على مرايا جانبية مجهزة بإشارات ضوئية، مصابيح ضباب، وصادم أمامي رياضي، إلى جانب سبويلر نحيف مثبت أعلى الزجاج الخلفي يدمج مصباح STOP .

تأتي جيب رينيجيد 2026 FACE LIFT بمقاعد كهربائية قابلة للتعديل، كما تشمل الشاشة الوسطية بقياس 10.1 بوصة ونظام ترفيهي صوتي متقدم، وشاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بأنظمة السيارة بسهولة، سقف بانورامي، حساسات للركن وكاميرا لمتابعة المحيط، إضافة إلى وسائد هوائية لتعزيز السلامة.