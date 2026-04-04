ميتسوبيشي تكشف عن موعد طرح الأسطورة "باجيرو 2026"

كشفت شركة ميتسوبيشي موتورز رسميًا لوكلائها في أستراليا عن الموعد المرتقب لانطلاق الأسطورة “باجيرو” في جيلها الجديد كليًا، والتي تعود لتحدي كبار المحركين في فئة سيارات الدفع الرباعي الصلبة، وعلى رأسهم تويوتا لاند كروزر.

ورغم هذا الحماس في القارة الأسترالية، لا يزال السوق الأمريكي ينتظر إجابة واضحة حول موعد وصولها تحت اسم "مونتيرو".

تفاصيل العودة المنتظرة لعملاق الطرق الوعرة

تعتمد ميتسوبيشي باجيرو الجديدة على منصة مشتركة مع شاحنة البيك آب الشهيرة "تريتون" (Triton)، مما يمنحها قدرات فائقة في عبور التضاريس الصعبة بفضل هيكل السلم القوي.

ومن المتوقع أن تستعير باجيرو منظومات الدفع المتطورة من تريتون، بما في ذلك محرك الديزل سعة 2.4 لتر بشاحن توربيني مزدوج، مع تحسينات جوهرية في نظام التعليق لتوفير راحة تليق بسيارة عائلية فاخرة دون التضحية بروح المغامرة البرية.

تصميم هجومي يستهدف عشاق لاند كروزر

ابتعدت ميتسوبيشي في الجيل الجديد عن التصميمات الناعمة التي نراها في "أوتلاندر"، واتجهت نحو مظهر أكثر خشونة وصلابة يستهدف مباشرة جمهور "لاند كروزر".

وتتميز السيارة بخطوط حادة وواجهة أمامية ضخمة تعكس الهيبة التاريخية لاسم باجيرو، مع توفير مساحات داخلية رحبة وتقنيات دفع رباعي متطورة (Super Select 4WD-II) تضمن الثبات التام في أصعب الظروف المناخية والبيئية.

الجدول الزمني للإطلاق والأسواق العالمية

تشير التقارير الحالية إلى أن الكشف العالمي عن باجيرو الجديدة سيكون في الربع الثالث من عام 2026، على أن تبدأ عمليات التسليم الأولى للعملاء قبل نهاية العام جاريًا.

وبينما تأكد وصولها للأسواق التي تطلق عليها اسم "باجيرو" أو "شوغون"، لا تزال الضبابية تسيطر على الموقف في أمريكا الشمالية، حيث لم تؤكد الشركة بعد موعد عودة "مونتيرو" للخدمة هناك، رغم الطلب المتزايد من عشاق العلامة اليابانية.

لن تكتفي باجيرو بقوتها الميكانيكية فحسب، بل ستقدم مقصورة قيادة متطورة تضم شاشات رقمية عملاقة وأنظمة مساعدة سائق ذكية تجعل القيادة الطويلة أكثر أمانًا.

كما سيتم التركيز على جودة المواد الداخلية والعزل الصوتي لمنافسة السيارات الفاخرة في فئتها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات.

تراهن ميتسوبيشي على أن العودة القوية لباجيرو ستعيد تشكيل خارطة مبيعات سيارات الدفع الرباعي الكبيرة، خاصة مع تقديمها قيمة مقابل سعر تتفوق بها على المنافسين التقليديين.