خطوة ضرورية.. النائب عمرو رشاد يثمن استجابة هيئة التأمينات لمقترح صرف المعاشات يدويا قبل عيد الأضحى

ثمن النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، استجابة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمقترح الذي تقدم به بشأن أزمة تعطل صرف المعاشات والخدمات التأمينية، وإعلان صرف مبلغ 10 آلاف جنيه تحت حساب التسوية للمستحقين قبل إجازة عيد الأضحى، تخفيفًا عن المواطنين المتضررين من تعطل السيستم الإلكتروني الجديد.

الصرف اليدي للمعاشات

وكان النائب عمرو رشاد قد طالب في وقت سابق بالعودة المؤقتة إلى نظام التسجيل والصرف اليدوي لحين استقرار المنظومة الإلكترونية الجديدة، مؤكدًا أن استمرار تعطل الخدمات وتأخر صرف المعاشات يمثل أزمة إنسانية تمس ملايين الأسر، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى واحتياج المواطنين لمستحقاتهم المالية.

وأشار رشاد إلى أن الأعطال المتكررة في النظام الإلكتروني تسببت في حالة من التكدس والارتباك داخل مكاتب التأمينات، فضلًا عن تعطل مصالح أصحاب المعاشات وكبار السن، مطالبًا بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة تضمن صرف المستحقات دون تأخير، إلى جانب مراجعة كفاءة المنظومة الجديدة ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة.

حل أزمة المعاشات

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف الدفعة الأولية سيتم من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية قبل عيد الأضحى، مع استمرار العمل على معالجة المشكلات الفنية وتفعيل النظام الجديد بكامل كفاءته عقب الإجازة، بما يضمن انتظام صرف المعاشات والخدمات التأمينية بصورة طبيعية.