الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الحبس 5 سنوات.. عقوبات رادعة لمزوري تذاكر القطارات قبل عيد الأضحى

حسن رضوان

مع العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تتحول محطات القطارات إلى خلية نحل لا تهدأ، وسط تزايد الإقبال على حجز تذاكر السفر من جانب المواطنين الراغبين فى قضاء الإجازة مع أسرهم بالمحافظات المختلفة.

 ومع هذا الزحام المتكرر، تظهر محاولات التلاعب وتزوير التذاكر واستغلال المواطنين، الأمر الذى دفع قانون العقوبات إلى فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن 5 سنوات، لمواجهة هذه الجرائم وحماية حقوق الركاب وضمان سلامة حركة السفر خلال موسم الأعياد.

تصل لخمس سنوات حبس كعقوبة لتزوير التذاكر
 


وتنص المادة 216 من القانون على أن "كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى".

فيما تؤكد المادة 217 على أن "كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى".

استعمال تذكرة ليست لك مجرم بالقنون
 


ووفقا للمادة 218 "كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي".

وتنص المادة 220 على أن "كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي".

فوائد بذور الشيا للصحة
