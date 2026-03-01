قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
أسعار جيب جراند شيروكي 2026 في السعودية

إبراهيم القادري

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب جراند شيروكي موديل 2026، وتنتمي جراند شيروكي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، تويوتا لاند كروزر برادو، وفورد إكسبلورر، وجي إم سي أكاديا، وهوندا باسبورت.

 جيب جراند شيروكي موديل 2026

مواصفات جيب جراند شيروكي موديل 2026

تمتلك سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية ذات سبع فتحات، وبها مصابيح نحيفة بتقنية LED تمنحها نظرة حادة، وبها خطوط جانبية طويلة، وبها جلود فاخرة مبطنة، وبها تطعيمات خشبية أصلية، وبها نظام معلومات وترفيه أسرع استجابة، وبها شاشات عرض رقمية واضحة للسائق والركاب، وبها توزيع منطقي للأزرار .

 جيب جراند شيروكي موديل 2026

محرك جيب جراند شيروكي موديل 2026

تحصل سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2026 علي قوتها من محرك هيريكين سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 324 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتسارع سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية .

سعر جيب جراند شيروكي موديل 2026

 جيب جراند شيروكي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 171 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 255 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

 جيب جراند شيروكي موديل 2026

تأسست جيب عام 1940 كاستجابة لحاجة الجيش الأمريكي لمركبة دفع رباعي قوية خلال الحرب العالمية الثانية، لتصبح أيقونة عالمية في الطرق الوعرة.

 جيب جراند شيروكي موديل 2026

وتحولت من سيارات "ويليز" الحربية إلى طرازات مدنية شهيرة مثل (CJ) و"واجونير" في الخمسينيات والستينيات، ثم تطورت تحت إدارة (AMC) وكرايسلر لتقديم "شيروكي" و"رانجلر"، وتعد حالياً رائدة في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) تحت مظلة ستيلانتيس .

