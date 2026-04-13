الإشراف العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد 20 عاما من الانتظار.. لكزس تطلق سيارة GX الهجينة

لكزس GX
لكزس GX
عزة عاطف

لطالما كانت لكزس GX الاستثناء الوحيد في عائلة لكزس؛ فبينما تحولت أغلب طرازات العلامة اليابانية الفاخرة إلى التقنيات الهجينة على مدار العقدين الماضيين، ظلت GX متمسكة بمحركات الوقود التقليدية. 

ولكن في أبريل 2026، كشفت تقارير تسجيل العلامات التجارية عن اسم "GX 550h"، مما يؤكد أن لكزس تستعد أخيرًا لإطلاق النسخة الهجينة التي طال انتظارها، لتكتمل بذلك منظومة الكهرباء في كافة طرازات الشركة وتدخل عصرًا جديدًا من كفاءة الأداء.

تسجيل علامة GX 550h والحرف الذي صنع الفارق

رصدت التقارير القانونية في الربع الأول من عام 2026 قيام شركة تويوتا بتسجيل العلامة التجارية "GX 550h" لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية، وحرف "h" الصغير في نهاية الاسم هو الرمز التقليدي لسيارات لكزس الهجينة. 

ينهي هذا التسجيل سنوات من التكهنات حول مستقبل هذا الطراز المخصص للطرق الوعرة، ويضعه على المسار الصحيح لمنافسة سيارات الدفع الرباعي الهجينة الفاخرة، مع الحفاظ على الهيكل القوي الذي يعتمد على منصة "GA-F" المخصصة للمهام الشاقة.

مواصفات المحرك الهجين وتوقعات الأداء الميداني

تشير البيانات التقنية المسربة لعام 2026 إلى أن لكزس GX 550h ستعتمد على نظام هجين يجمع بين محرك 4 أسطوانات سعة 2.4 لتر مزود بشاحن توربيني ومحرك كهربائي متطور. 

وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 326 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 630 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يرسل القوة إلى نظام دفع رباعي مستمر. 

يوفر هذا المزيج تسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 8.5 ثانية، مع تحقيق استهلاك وقود اقتصادي يقدر بنحو 10.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات المقصورة والتقنيات الرقمية المتقدم

من الداخل، تشارك GX 550h شقيقاتها في عائلة لكزس أحدث التقنيات الرقمية، حيث تأتي مدعومة بشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 14 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة. 

وتتضمن مقصورة موديل 2026 خيارات فاخرة تشمل مقاعد من جلد "سيمي أنيلين" مع خاصية المساج، ونظام صوتي من "مارك ليفينسون" مكون من 21 سماعة، بالإضافة إلى ثلاجة صغيرة في الكونسول الوسطي وأنظمة متطورة لمساعدة السائق في الطرق الوعرة مثل نظام الرؤية البانورامية وشاشات مراقبة التضاريس.

القدرات الوعرة والحفاظ على الهوية التقليدية

بالرغم من التحول الهجين، لم تتنازل لكزس عن قدرات GX الأسطورية في المناطق الصخرية والرملية؛ حيث تتوفر فئات "Overtrail" بنظام تعليق متغير تكيفي، وقفل تفاضلي خلفي إلكتروني، وإطارات مخصصة لجميع التضاريس بمقاس 33 بوصة. 

كما تدعم السيارة تقنيات "Crawl Control" ونظام اختيار التضاريس المتعددة، مما يضمن أن المحرك الكهربائي سيضيف عزم دوران فوريًا يساعد السيارة على تجاوز العقبات الصعبة دون التأثير على متانة الهيكل الخارجي.

موعد الإطلاق والأسعار التقديرية في الأسواق

من المتوقع أن يتم الكشف الرسمي الكامل عن لكزس GX 550h كطراز لعام 2027 في وقت لاحق من عام 2026، على أن تبدأ عمليات التسليم العالمية في الربع الأخير من العام نفسه. 

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الفئة الهجينة ستبدأ من حوالي 255,000 ريال سعودي (68,000 دولار تقريبًا) للفئات الأساسية، وتصل إلى أكثر من 310,000 ريال سعودي للفئات الأعلى تجهيزًا، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا يجمع بين الفخامة اليابانية، وكفاءة الوقود، والقدرة الفائقة على التحمل.

بعد 20 عاما من الانتظار.. لكزس تطلق سيارة GX الهجينة

