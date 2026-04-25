قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر وموصفات فولكس فاجن جولف R 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تواصل فولكس فاجن جولف 2026 تعزيز مكانتها ضمن أبرز سيارات الهاتشباك المتوفرة في السوق السعودي، حيث تقدم هذه النسخة تاريخ طويل يجمع بين العملية والأداء، وتأتي النسخة الأحدث مزودة بحزمة من التجهيزات التقنية والميكانيكية إلى جانب التصميم الرياضي.

محرك فولكس فاجن جولف R 2026 

تعتمد فولكس فاجن جولف 2026 على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 333 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر. 

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، وتحقق السيارة تسارعًا من السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال 4.6 ثانية، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 13.4 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 55 لترًا.

أبعاد فولكس فاجن جولف 2026

يبلغ طول السيارة 4,290 مم، وعرض يبلغ 2,073 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,458 مم، فيما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,631 مم، ويبلغ وزنها دون ركاب 1,604 كجم، كما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 341 لترًا، وتأتي مزودة بإضاءة LED أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، إضافة إلى عجلات رياضية بقياس 19 بوصة.

فولكس فاجن جولف 2026 وأنظمة الحماية 

تزود فولكس فاجن جولف 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة التي تشمل وسائد هوائية متعددة، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تتوفر تقنيات التحكم في الثبات وقوى الجر، بالإضافة إلى مثبت سرعة متكيف.

وتدعم السيارة أنظمة التنبيه عند مغادرة المسار والمساعدة على البقاء فيه، فضلًا عن مراقبة النقاط العمياء والتنبيه لحركة المرور الخلفية، كما تشمل التجهيزات نظام مراقبة إجهاد السائق، وحساسات ركن أمامية وخلفية، مع كاميرا محيطية توفر رؤية شاملة أثناء القيادة.

تجهيزات فولكس فاجن جولف 2026 

تعتمد المقصورة على مزيج من التقنيات الحديثة، حيث تأتي بشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.9 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما تضم شاشة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة، إلى جانب نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام صوتي منHarman Kardon ، مع توفر شاحن لاسلكي للهواتف في الأمام.

وتقدم السيارة مقاعد أمامية مزودة بخاصية التعديل الكهربائي، إلى جانب التدفئة والتبريد لكل من السائق والراكب الأمامي، كما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم التحكم في عدة وظائف، بينما يعمل نظام التكييف الأوتوماتيكي ثلاثي المناطق.

سعر فولكس فاجن جولف 2026 في السوق السعودي

تُطرح السيارة في السعودية بسعر يبلغ 256,690 ريالا سعوديا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المزيد

