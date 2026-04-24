بقوة 864 حصانًا .. جريت وول تقدم تانك 700 موديل 2027 الجديدة

كشفت جريت وول موتور الصينية عن طراز تانك 700 موديل 2027، حيث تعزز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ذات القدرات العالية، خاصة أن هذا الطراز يندرج ضمن فئة مركبات الطرق الوعرة، مع اعتماد واضح على تقنيات هجينة.

محرك جريت وول تانك 700

تعتمد النسخة الأبرز من تانك 700 على نظام دفع متطور يجمع بين محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر يولد 248 حصانًا، إلى جانب محرك كهربائي مدمج داخل ناقل الحركة بقوة 288 حصانًا، ومحرك كهربائي إضافي على المحور الخلفي بقوة 322 حصانًا.

وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 864 حصانًا، ما يضع السيارة ضمن فئة الأداء العالي في سيارات الدفع الرباعي، إلى جانب النسخة الأعلى أداءً، حيث توفر جريت وول خيارًا آخر يعتمد على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر يولد 355 حصانًا، مدعومًا أيضًا بمحرك كهربائي، وتستخدم هذه النسخة بطارية بسعة 37.1 كيلوواط ساعة.

بطارية جريت وول تانك 700 والتسارع

تأتي السيارة جريت وول تانك 700 مزودة ببطارية قياسية بسعة 56 كيلوواط ساعة، تتيح لها السير لمسافة تصل إلى 190 كيلومترًا في الوضع الكهربائي بالكامل، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها جريت وول تانك 700، تستطيع أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.6 ثانية.

تصميم جريت وول تانك 700

يحمل التصميم الخارجي للسيارة جريت وول تانك 700 ملامح رياضية واضحة مستوحاة من سيارات الطرق الوعرة، حيث تعتمد على واجهة أمامية بارزة مع شبكة تهوية متعددة الفتحات، ومصابيح LED ذات تصميم حاد.

كما تر

تكز السيارة جريت وول تانك 700 على جنوط رياضية، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، وتشمل التجهيزات الخارجية أيضًا حساسات حركة أمامية وخلفية، مع جناح خلفي مثبت أعلى الزجاج.