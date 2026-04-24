حالات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط القبول
تكنولوجيا وسيارات

بمدى يتخطى 1000 كم .. هافال تقدم Menglong Plus الجديدة

هافال Menglong Plus
هافال Menglong Plus
صبري طلبه

كشفت هافال عن طراز Menglong Plus الجديد، الذي يأتي ضمن فئة  السيارات الهجينة، والتي تجمع بين الاعتماد على الطاقة الكهربائية والمحركات التقليدية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

تصميم هافال Menglong Plus

ترتكز السيارة السيارة هافال Menglong Plus على قاعدة عجلات بطول 2850 ملم، بينما يبلغ طولها 4912 ملم، ويظهر التصميم الأمامي بطابع حاد، مع مصابيح LED مربعة الشكل، كما تضم الواجهة شبكة أمامية باللون الأسود مع لمسات خارجية، إلى جانب مرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف، وقضبان سقف مزدوجة، بالإضافة إلى تصميم خلفي يتضمن مكانًا مخصصًا للإطار الاحتياطي.

هافال Menglong Plus

محرك وبطارية هافال Menglong Plus

تعتمد Menglong Plus على نظام دفع هجين من نوع Plug-in، يجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين، وتبلغ القوة الإجمالية للنظام نحو 330 كيلوواط، مع عزم دوران يصل إلى 660 نيوتن متر، وتتوفر السيارة بعدة خيارات للبطارية، تتراوح سعتها بين 23.7 و44.7 كيلوواط ساعة.

أداء وتسارع هافال Menglong Plus

تقدم السيارة هافال Menglong Plus أرقام أداء تعكس طبيعتها كسيارة متعددة الاستخدامات، حيث يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثانية. 

ويمكن للسيارة هافال Menglong Plus قطع مسافة تصل إلى 255 كيلومترًا باستخدام الطاقة الكهربائية فقط، وعند الجمع بين المحركين، يتجاوز المدى الإجمالي حاجز 1000 كيلومتر.

هافال Menglong Plus

تجهيزات هافال Menglong Plus

تحتوي السيارة هافال Menglong Plus على مقصورة ذات طابع عصري، حيث تضم شاشة كبيرة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، تدعم تطبقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، فتحة سقف، نظام صوتي ترفيهي، إمكانية التحكم في أوضاع الجلوس كهربائيًا، فرامل يد كهربائية، مع باقة من تقنيات الحماية والأمان.

هافال Menglong Plus هافال Menglong Plus سيارة هافال Menglong Plus مواصفات هافال Menglong Plus السيارة هافال Menglong Plus هافال Menglong Plus 2026

