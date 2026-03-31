بتصميم رياضي.. إطلاق هافال H6 الجديدة عالميًا | صور

تعزز جريت وول الصينية من تواجدها في عالم السيارات، بعد تقديم النسخة هافال H6 عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة SUV الرياضية المتعددة الاستخدام.

تصميم السيارة هافال H6

تظهر هافال H6 في نسختها الجديدة بتصميم أكثر حدة، حيث تعتمد على واجهة أمامية بارزة تضم مصابيح LED نحيفة، وتأتي الشبكة الأمامية بحجم كبير مع فتحات متعددة ولمسات لامعة.

كما ترتكز السيارة على عجلات رياضية، مع مرايات جانبية مزودة بإشارات ضوئية مدمجة، إلى جانب سقف بانورامي، ويبلغ طول السيارة نحو 4.70 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة حوالي 560 لترًا ويمكن زيادتها لتصل إلى 1,445 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

محرك وأداء هافال H6

تعتمد هافال H6 على نظام هجين يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، لتصل القوة الإجمالية إلى نحو 243 حصانًا، وتستمد المنظومة طاقتها من بطارية بسعة 1.67 كيلوواط ساعة.

تسارع هافال H6 ومعدل استهلاك الوقود

تسجل السيارة هافال H6 سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومترًا في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في مدة زمنية تستغرق 8.3 ثانية، كما يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات هافال H6

تأتي السيارة هافال H6 بحزمة من التجهيزات ابرزها المقصورة الداخلية، التي تتضمن شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع دعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، قفل مركزي للأبواب، إضاءة داخلية.

وتضم السيارة زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مثبت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، بالإضافة إلى حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، كاميرا للمتابعة.