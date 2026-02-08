مواصفات هافال H7 موديل 2026 الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هافال H7 موديل 2026 ، وتنتمي H7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات هافال H7 موديل 2026

تحتوي سيارة هافال H7 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها Off-Road Tyres، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها وبها نظام ذكى لركن السيارة .

بالاضافة إلي ان سيارة هافال H7 موديل 2026 بها، كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers .

محرك هافال H7 موديل 2026

تستمد سيارة هافال H7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 240 حصان، وتحتاج إلي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 61 لتر، وعزم دوران 530 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 1.7 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هافال H7 موديل 2026

زودت سيارة هافال H7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

سعر هافال H7 موديل 2026

تتوافر سيارة هافال H7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 660 ألف جنيه .