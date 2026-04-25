كل ما تريد معرفته عن زيكر 001 موديل 2026 الجديدة

تعد زيكر 001 موديل 2026 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية التي قدمت في الأسواق العالمية، وتأتي بتركيز واضح يعمل على الجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة.

أبعاد زيكر 001 موديل 2026

تعتمد السيارة على تصميم رياضي بلمسات انسيابية، ويبلغ طول السيارة الكلي نحو 4,955 مم، مع عرض يصل إلى 1,999 مم وارتفاع عند 1,548 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات طويلة بطول 2,999 مم، وتوفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 539 لترًا، مع عجلات كبيرة يتراوح قياسها بين 21 و22 بوصة، وبإضاءة تعمل بتقنية LED.

الأداء الفني لسيارة زيكر 001 موديل 2026

تتوفر زيكر 001 موديل 2026 بخيارين من أنظمة الدفع الكهربائي، حيث يقدم الإصدار الأول محركًا كهربائيًا واحدًا بنظام دفع خلفي، يولد قوة 272 حصانًا وعزم دوران يبلغ 343 نيوتن متر، مع بطارية بسعة 100 كيلوواط ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 7.2 ثانية.

أما النسخة الأعلى، فتأتي مزودة بمحركين كهربائيين مع نظام دفع كلي، ما يرفع القوة الإجمالية إلى 544 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 686 نيوتن متر، وتوفر هذه الفئة مدى قيادة يبلغ 580 كيلومترًا، مع قدرة تسارع قوية تصل إلى 100 كم/س خلال 3.8 ثانية، مع الحفاظ على نفس السرعة القصوى.

تجهيزات الأمان والحماية

تضم السيارة زيكر 001 موديل 2026 مجموعة واسعة من تقنيات السلامة حيث تشمل نظام تثبيت سرعة متكيف، وأنظمة التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب مكابح الطوارئ الذاتية، كما تدعم تقنيات الحفاظ على المسار والتنبيه عند الخروج عنه.

كما تضم السيارة مراقبة النقاط العمياء وقراءة إشارات السرعة على الطريق، وتتوفر أيضًا حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام كاميرات بزاوية 360 درجة، إضافة إلى 7 وسائد هوائية، وتدعم السيارة أنظمة الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، إلى جانب مساعد النزول على المنحدرات.

تجهيزات زيكر 001 موديل 2026

تعكس المقصورة الداخلية مستوى متقدمًا من التجهيزات، حيث تأتي شاشة المعلومات والترفيه بقياس 15.4 بوصة مع دعم أنظمة الربط الذكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، كما توفر شاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 14.7 بوصة لتسهيل متابعة البيانات أثناء القيادة.

وتأتي السيارة زيكر 001 موديل 2026 بنظام صوتي من Yamaha تجربة الاستخدام، وشاحن لاسلكي لأجهزة الهواتف النقالة، كما تم تجهيز المقاعد الأمامية بخاصية التعديل الكهربائي، إلى جانب التدفئة والتبريد ووظيفة التدليك، ومقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.