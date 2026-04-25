تتحدى تويوتا برادو.. نيسان تيرانو تعود للحياة بمنظومة PHEV خارقة

كشفت نيسان اليابانية عن مفاجأة خلال معرض بكين "أوتو تشاينا 2026"، وهي نسخة تيرانو PHEV الاختبارية، وهذه العودة لم تكن مجرد استدعاء لاسم تاريخي، بل جاءت بمثابة تحدي تقني، إذ تعتمد السيارة على فلسفة "الهجين" التي تدمج بين محرك احتراق توربيني ومحركات كهربائية فائقة الأداء.

وتضخ هذه النسخة في أرقامها الأولية، قوة إجمالية تصل إلى 402 حصان، مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، وهي أرقام تضعها في منطقة مواجهة ومنافسة مباشرة أمام تويوتا برادو التي ظلت لسنوات متربعة على قمة هذه الفئة بمحركات أقل قوة.

نيسان تيرانو والتجهيزات التقنية

صممت نيسان "تيرانو" الجديدة على منصة "Ladder Frame" ، وهي نفس القاعدة التي تمنح شاحنات البيك آب قوتها؛ مما يعزز من قدرات هذه السيارة في تسلق الجبال والمناورة في رمال الصحراء.

تحمل السيارة الجديدة هوية بصرية مستوحاة من طراز "فرونتير برو" الذي أطلقته نيسان بالتعاون مع "دونغج فينج"، مع تزويدها بنظام تعليق هوائي نشط وتقنية "e-4ORCE" للدفع الكلي الذكي، وعلى الرغم من أن الكشف الأولي تم في الصين، إلا أن التقارير العالمية أشارت بأن مشروع نيسان هو عالمي بامتياز يتبع رؤية "Re:Nissan" الطموحة.

وتأتي السيارة بتصميم "صندوقي" حاد وملامح مستقبلية تتضمن إضاءة LED، وهيكل ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، مع الارتكاز على جنوط قوية بتصميم رياضي مزودة بإطارات للتضاريس الوعرة، بالإضافة إلى درج للسقف، المدعوم بشبكة علوية، وعتبات جانبية تعزز من الطابع الخاص بالسيارة.

وتضم السيارة بالطابع باقة كبيرة كبيرة من التجهيزات الداخلية، ابرزها شاشة تعمل باللمس، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، بالإضافة إلى مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية، كاميرات المتابعة، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار.