نيسان ميكرا سوبر ميني تظهر لأول مرة

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان ميكرا سوبر ميني، وتنتمي ميكرا لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، رينو 5 الكهربائية، وبي واي دي دولفين، و سيتروين e-C3.

مواصفات نيسان ميكرا سوبر ميني

زودت سيارة نيسان ميكرا سوبر ميني بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تتميز بمصابيح LED دائرية كبيرة تمنح السيارة وجهاً ودوداً، وبها خطوط جانبية انسيابية، وبها مقابض أبواب خلفية مخفية في الإطار لإعطاء مظهر رياضي شبيه بالكوبيه، وبها سقف انسيابي، وبها جناح خلفي صغير يعززان من الكفاءة الأيروديناميكية، وبها شاشتان مقاس 10 بوصه على لوحة القيادة، واستخدمت نيسان مواد مستدامة وأقمشة متباينة على الأبواب ولوحة القيادة تعطي شعور بالحداثة، وبها وضعية جلوس مرتفعة قليلاً لتوفير رؤية بانوراما للطريق، وبها رسم جبل فوجي المخفي في زوايا الديكور البلاستيكي، وهو توقيع ياباني يذكرك بأصل السيارة رغم تصنيعها في فرنسا.

محرك نيسان ميكرا سوبر ميني

تحصل سيارة نيسان ميكرا سوبر ميني علي قوتها من بطارية سعة 40 كيلوواط/ساعة، وتنتج 120 حصان، ويمكنها قطع مدي يصل إلى 318 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة نيسان ميكرا سوبر ميني بطارية اخري سعة 52 كيلوواط/ساعة، وتنتج 148 حصان، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلى 418 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتتميز سيارة نيسان ميكرا سوبر ميني بنظام الكبح المتجدد القابل للتعديل خلف عجلة القيادة، وبها وضعية الدواسة الواحدة التي تتيح لك القيادة والتوقف التام باستخدام دواسة الوقود فقط، مما يجعل القيادة في زحام المدن تجربة مريحة وغير مرهقة.

سعر نيسان ميكرا سوبر ميني

تباع سيارة نيسان ميكرا سوبر ميني في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 102 ألف ريال سعودي .