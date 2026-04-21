هيونداي I30 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هيونداي I30 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي I30 موديل 2026، وتنتمي I30 لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك هيونداي I30 موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي I30 موديل 2026 علي قوتها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، تنتج قوة 140 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هيونداي I30 موديل 2026

زودت سيارة هيونداي I30 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات هيونداي I30 موديل 2026

تحتوي سيارة هيونداي I30 موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وتكيف، وبها ريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج .

سعر هيونداي I30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .