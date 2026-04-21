قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك مصر يُعلن تعديل العائد على شهادة “القمة” الثلاثية إلى 17.25% بدورية صرف شهرية
تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي المصري
تقرير رسمي.. جلطة قلبية تنهي حياة الطبيب ضياء العوضي في دبي
حل وحيد.. كيفية تعديل سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي من 2.78 جنيه إلى 68 قرش
مدبولي يتابع تأمين احتياجات قطاع البترول ويؤكد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب
الكونجرس يجهّز لجلسة حاسمة لتثبيت كيفن وارش مرشحاً لرئاسة الفيدرالي
شروط النجاح في أولى و2 ابتدائي هذا العام.. قرار عاجل من التعليم
زامير: الإيرانيون يلعبون بأوراق لا يملكونها
الخارجية الإيرانية : قرار المشاركة في مفاوضات إسلام آباد بيد قاليباف
الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء المجر المنتخب بيتر ماچار ويؤكد تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
الخارجية الإيرانية : لا قرار نهائي بشأن المشاركة في مفاوضات باكستان
ليسا في باكستان للمفاوضات | أكسيوس : ويتكوف وكوشنر لا يزالان بالولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي I30 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

هيونداي I30 موديل 2026
هيونداي I30 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 هيونداي I30 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي I30 موديل 2026، وتنتمي I30 لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك هيونداي I30 موديل 2026

 هيونداي I30 موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي I30 موديل 2026 علي قوتها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، تنتج قوة 140 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هيونداي I30 موديل 2026

 هيونداي I30 موديل 2026

زودت سيارة هيونداي I30 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات هيونداي I30 موديل 2026

 هيونداي I30 موديل 2026

تحتوي سيارة هيونداي I30 موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وتكيف، وبها ريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج .

سعر هيونداي I30 موديل 2026

 هيونداي I30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

هل السحر يؤخر الزواج

هل السحر يؤخر الزواج؟ .. 17 حقيقة لا يعرفها كثيرون فتؤجل أفراحهم

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

ترشيحاتنا

إسراء عبدالمطلب

تغير مفاجئ.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس

رياضة

في مدينتي وسيليا.. أجواء تنافسية قوية تشعل بطولة الجمهورية للإسكواش

وزارة

فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية لمبادرة الرواد الرقميون Digilians

بالصور

انتكاسة صحية لأمير الغناء العربي بمدينة الضباب .. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر و رد قانوني حاسم من محاميه

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

خبير تغذية يحذر من “نظام الطيبات”: يتسبب في مشاكل صحية خطيرة

مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات الخاص بدكتور ضياء العوضي
مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات الخاص بدكتور ضياء العوضي
مخاطر صحية لإتباع نظام الطيبات الخاص بدكتور ضياء العوضي

بلاغ بشحوط معدية أشمنت.. وتعويمها وإخلاء الركاب دون إصابات بمتابعة من محافظ بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

محافظ الشرقية يشهد حصاد القمح في الحقل | ويتفقد مشروع تسمين الجمال .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد