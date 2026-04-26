بقوة 1381 حصان .. مانسوري تقدم أول تعديل لسيارة زيكر 9X | صور

كشفت مانسوري التخصصة في مجال تعديل السيارات، عن أو ترقية من خلالها تشمل السيارة الكهربائية زيكر 9X، والتي تعد واحدة من أبرز سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، صاحبة الأداء الكهربائي الثلاثي.

حصلت السيارة زيكر 9X على باقة كبيرة من لمسات الفخامة، إضافة إلى المظهر العصري، حيث ارتكزت السيارة على جنوط بيضاء اقرب إلى تصميم الدرع الحربي، بالإضافة إلى 4 مخارج خلفية، وسبويلر رياضي مثبت أعلى ناحية الزجاج صاحب الإطلالة المعتمة.

وتمتلك زيكر 9X عتبات جانبية رياضية، وبالإضافة إلى طلاء اخر غير الأبيض لتزيين غطاء المحرك، مع حصول السيارة على مقدمة ذات شبكات سوداء متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب صادم أمامي بتسم بالطابع الرياضي، وأقواس دائرية أعلى منطقة العجلات متصلة بالاضافات الكربونية التي تدعم الهيكل.

تظهر في سيارة زيكر 9X باقة كبيرة من مستشعرات الحركة سواء الأمامية أو الخلفية، مع مقصورة عصرية تضم الجلد الأبيض للمقاعد الكهربائية، وتجاليد أرضية أيضًا، بالإضافة إلى لمسات باللون الذهبي من الداخل، وترقيات بالجزء الخلفي الخاص بالمقاعد والمقصورة، لتظهر النسخة بإطلالة تكنولوجية بالفعل إلى جانب طابع الفخامة.

محرك وأداء زيكر 9X

تعتمد السيارة زيكر 9X على 3 محركات كهربائية تستطيع أن تنتج قوة إجمالية تصل إلى 1381 حصانا، بينما تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 240 كم/ساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.1 ثانية فقط.