تنافس تسلا.. جيلي تقدم روبوتاكسي جديد في معرض بكين الدولي

يبدو أن جيلي الصينية على أعتاب دخول عالم الروبو تاكسي بقوة، الأمر الذي يفتح باب المنافسة مع عملاق هذا المجال وهي شركة تسلا الأمريكية، والتي استطاعت أت تتبنى هذه التقنية وتطويرها بالفعل.

وكانت المفاجأة خلال معرض بكين الدولي للسيارات 2026، حيث كشفت العلامة الصينية عن سيارة تنتمي إلى عالم الروبوتاكسي، وهي النسخة الجديدة كليًا التي تحمل لقب إيفا كاب.

تصميم رائد لسيارة إيفا كاب

حصلت إيفا كاب أو روبوتاكسي جيلي، على تصميم يتسم بالطابع العصري، وفقًا لما تتمتع به السيارة من تقنيات متطورة، حيث ظهرت بمقدمة مدببه أقرب إلى أنف القرش، بالإضافة إلى حزمة إضاءة أسفل الزجاج الأمامي، تحمل إضاءة LED، وفي المنتصف هوية السيارة بكلمة ROBOTAXI.

لم يقتصر الطابع العصري للسيارة إيفا كاب على المقدمة فقط، بل حصلت الناحية الخلفية على مصابيح LED تتصل بالجانب الخلفي وتحديدًا منطقة الرفارق التي جاءت بشكل مدمج، وسبويلر رياضي أعلى الزجاج، صاحب الإطلالة المعتمة، مع سقف أسود باللون اللامع.

إيفا كاب وتقنيات عصرية

تتمتع السيارة إيفا كاب بنظام ليدار، المزود بمدى رصد يصل إلى 600 متر، مع القدرة على مسح البيئة المحيطة بمعدل 25.92 مليون نقطة في الثانية، بالإضافة إلى حزمة من مستشعرات الحركة، وأنظمة الكاميرات المتطورة.

تأتي السيارة بسقف زجاجي يأخد لقب سماء الجالاكسي، مع مساحة داخلية مناسبة لعدد 4 أفراد، بالإضافة إلى نظام عرض الوسائط المتعددة، وتقنيات سمعية متطورة، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي، وحزمة من أدوات الحماية والأمان، والتي تعزز من أداء تقنية الروبو تاكسي للنسخة الجديدة إيفا كاب.