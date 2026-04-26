قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأثير رجل العصير.. لماذا انتهى هجوم عشاء ترامب بالرصاص؟
كادت تتحول لكارثة.. والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل واقعة غرق جديدة داخل أحد الأندية
صدى البلد يكرم أحمد عبد الله محمود بعد نجاح مسلسل علي كلاي.. صور
مصادر : خلافات بين واشنطن وطهران حول إغلاق مضيق هرمز والبرنامج النووي
خبير أمني يعلق على محاولة إطلاق النار بواشنطن: دوافع نفسية لا سياسية
تشكيل قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
هل يجوز للرجل الحكم على زوجته بأنها ناشز؟.. أمينة الإفتاء تجيب
أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات
راحة الحجاج أولويتنا.. استعدادات مكثفة بالمطارات الداخلية بالمحافظات لموسم الحج
الأجهزة الأمنية وافقت.. 40 ألف مشجع في قمة الأهلي والزمالك بالدوري
72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
ترامب بعد محاولة إغتياله: لن نوقف بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات تويوتا فيلوز 2026 في السعودية

صبري طلبه

تطرح تويوتا طراز فيلوز 2026 كأحد أبرز الإصدارات العائلية في السوق السعودي، مع تمتع الطراز بالجانب الرياضي المتعدد الاستخدام SUV، إلى جانب الإنتماء إلى فئة المركبات الاقتصادية.

تويوتا فيلوز 2026 والأداء الفني

تقدم فيلوز 2026 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 104 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 138 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار يوفر سبع سرعات، ويعمل النظام بالدفع الأمامي، وتصل معدلات استهلاك الوقود إلى نحو 18.6 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 43 لترًا.

أبعاد تويوتا فيلوز 2026

تأتي السيارة تويوتا فيلوز 2026 بأبعاد رياضية، حيث يبلغ طولها 4,475 مم، وعرضها 1,750 مم، بينما يصل الارتفاع إلى 1,700 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,750 مم، وتكتمل الصورة الخارجية بجنوط رياضية قياس 17 بوصة.

تويوتا فيلوز 2026 وأنظمة السلامة 

تزود فيلوز بمجموعة من تقنيات الأمان الأساسية، حيث تضم عدد من الوسائد الهوائية الموزعة لحماية الركاب في الأمام والجوانب، بالإضافة إلى وسائد ستارية.

وتشمل الأنظمة أيضًا مكابح مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني لتعزيز السيطرة على الطريق.

كما توفر السيارة مساعد صعود المرتفعات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومرايا جانبية كهربائية.

تجهيزات تويوتا فيلوز 2026 

تأتي تويوتا فيلوز 2026 بشاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم نظام آبل كار بلاي، مع نظام صوتي مكون من 6 سماعات، كما تضم شاشة عدادات رقمية بحجم 7 بوصات تعرض البيانات الأساسية للسائق.

وتوفر السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية لضمان راحة جميع الركاب، وتضم المقصورة شاحنًا لاسلكيًا في الصف الأمامي، إلى جانب نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر السيارة تويوتا فيلوز موديل 2026 في السعودية 

تبدأ أسعار تويوتا فيلوز 2026 في السوق السعودي من 81.995 ريال.

تويوتا فيلوز فيلوز 2026 تويوتا فيلوز 2026 سعر تويوتا فيلوز 2026 سعر تويوتا فيلوز 2026 في السعودية

