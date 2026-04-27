تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الـ سوبر كارز.. المواصفات الكاملة لسيارة فيراري 296 GTS

صبري طلبه

استطاعت السيارة فيراري 296 GTS أن تعزز من تواجدها بقوة، وسط عائلة السوبر كارز المقدمة من العلامة الإيطالية حول العالم، حيث تمتلك السيارة تصميمًا عصريًا، إلى جانب حزمة كبيرة من التجهيزات، والتي تمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق.

فيراري 296 GTS ومنظومة الأداء

تعتمد السيارة فيراري 296 GTS على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بتصميم V6 مزدوج التيربو بسعة 2.9 لتر، مدعوم بمحرك كهربائي، ويولد المحرك التقليدي قوة تبلغ 654 حصانًا، بينما يسهم المحرك الكهربائي بقوة إضافية تصل إلى 165 حصانًا.

وبهذه القدرات تصل القوة الإجمالية للمحرك إلى 819 حصانًا، هذا التكامل بين المصدرين يمنح السيارة عزم دوران إجمالي يبلغ 740 نيوتن متر، ويعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ثماني سرعات، مع نظام دفع خلفي للعجلات.

ورغم تركيزها على الأداء؛ توفر السيارة مستوى مقبولًا من معدلات استهلاك الوقود يبلغ حوالي 16.9 كيلومتر لكل لتر، كما تتيح القيادة باستخدام الطاقة الكهربائية فقط لمسافة تصل إلى 25 كيلومترًا.

أبعاد فيراري 296 GTS

يبلغ طول سيارة فيراري 296 GTS نحو 4,565 مم، و1,958 مم للعرض الكلي، وارتفاع يبلغ 1,187 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,600 مم، بينما يصل وزنها بدون ركاب إلى نحو 1,770 كجم، مع اعتمادها على جنوط قياس 20 بوصة.

فيراري 296 GTS وأرقام التسارع 

تظهر قدرات السيارة فيراري 296 GTS بشكل واضح عند النظر إلى أرقام الأداء، حيث تستطيع الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات فائقة الأداء، كما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 330 كيلومترًا في الساعة.

