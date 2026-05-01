لوك جديد قبل القمة 132.. زيزو بستايل مختلف استعدادا لمواجهة الزمالك

ظهر أحمد سيد زيزو، نجم الأهلي، بإطلالة مختلفة ولافتة قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، في قمة الدوري المصري رقم 132، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة 1 مايو 2026.

اللوك الجديد لزيزو أثار تفاعل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المباراة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، بعد انتقاله من الزمالك إلى الأهلي، ما يزيد من حدة الترقب لمشاركته في اللقاء.

جاهزية طبية كاملة قبل المواجهة

حسم الجهاز الطبي داخل النادي الأهلي موقف زيزو بشكل نهائي، بعدما خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات الماضية.

وأكدت النتائج سلامته التامة من إصابة العضلة الخلفية التي كان قد اشتكى منها عقب مواجهة بيراميدز الأخيرة.



هذا التطور يمنح الجهاز الفني بقيادة ييس توروب دفعة قوية، خاصة مع أهمية اللاعب وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

رغم الجاهزية البدنية الكاملة، تشير التوقعات إلى أن الجهاز الفني قد لا يبدأ بزيزو في التشكيل الأساسي.

ويفكر المدرب في استخدامه كورقة رابحة خلال الشوط الثاني، من أجل استغلال سرعته ومهاراته في مواجهة دفاع الزمالك، خصوصًا مع احتمالية إرهاق المنافس مع مرور الوقت.

مواجهة خاصة أمام الفريق السابق

تحمل هذه المباراة طابعًا خاصًا لزيزو، حيث سيواجه فريقه السابق الزمالك، الذي شهد تألقه لسنوات.

