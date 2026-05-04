5 سيارات كروس أوفر 2026 في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية، وتنوع الأسعار، بالإضافة إلى التصميمات الخارجية ومنها فئة الكروس أوفر الرياضية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كروس أوفر 2026 في مصر

ساوايست إس 05

ساوايست إس 05

دعمت السيارة ساوايست إس 05 بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، وعزم دوران 230 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,010,000 جنيه.

إم جي ZS

إم جي ZS

زودت السيارة إم جي ZS بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، تقدم السيارة بسعر يبلغ 1,075,000 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك بسعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، وبسعر يبدأ من 875,000 جنيه إلى 990,000 جنيه.

شانجان CS 35 PLUS

شانجان CS 35 PLUS

تأتي شانجان CS 35 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و260 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,049,000 و 1,249,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة بين 950,000 و 1,055,000 جنيه.