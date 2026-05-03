أخبار السيارات| شاومي SU7 ألترا بقدرات خارقة.. و5 سيارات سيدان موديل 2026 الأخيرة أرخصها سعرًا

أسعار لكزس LC موديل 2026 في السوق السعودي

تدخل لكزس LC 2026 السوق السعودي باعتبارها واحدة من أبرز سيارات الكوبيه الفاخرة ذات الطابع الرياضي، حيث تجمع بين التصميم الرياضي والأداء العالي.

بتصميم الميني فان.. ماذا تقدم هوندا أوديسي العائلية؟

تُعد هوندا أوديسي واحدة من أبرز السيارات الميني فان التي قدمت في الأسواق العالمية، حيث استطاعت أن تجمع بين المساحة الواسعة والتجهيزات التقنية الموجهة للعائلات، إلى جانب الكثير من التقنيات حسب الأجيال المقدمة.

تتخطى 1500 حصان.. شاومي SU7 ألترا بقدرات خارقة

تعزز شاومي SU7 الترا من تواجدها على ساحة السيارات الكهربائية عالية الأداء، حيث انطلقت السيارة برؤية متطورة تجمع بين الأداء الكهربائي والطابع الرياضي، مع أرقام تجعلها من أسرع السيارات في العالم.

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

اختتمت فعاليات الجولة الثانية من رالي “رمال باها 2026” وسط أجواء مشحونة بالحماس في قلب الصحراء الغربية، وتحديدا بمنطقة صامويل بمحافظة الفيوم، بعد يوم استثنائي من التحديات القوية التي جمعت نخبة من أبرز سائقي الراليات في مصر وعشاق القيادة الصحراوية.

5 سيارات سيدان موديل 2026 .. الأخيرة أرخصها سعرًا

استطاعت سيارات السيدان أن تحظى بشعبية وانتشار كبير في الشارع المصري، نسبة إلى الأبعاد الهيكيلية المتقاربة نسبيًا، بالإضافة إلى المساحة الداخلية الرحبة، إلى جانب تنوع التجهيزات والاسعار وفقًا لكل إصدار وفئة.

تانك تقدم 700 Hi4-Z الرياضية الجديدة في معرض بكين

تمكنت جريت وول الصينية من لفت الأنظار بالكشف عن طراز تانك 700 Hi4-Z، وذلك خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات 2026، حيث قدمت السيارة ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تجمع بين الأداء المرتفع والتقنيات الحديثة.

قدرات خارقة للتسارع .. مواصفات بوجاتي شيرون Super Sport

تعتبر بوجاتي شيرون Super Sport واحدة من أبرز سيارات الفئة الخارقة التي تُبنى وفق معايير هندسية خاصة، وتحت إصدارات محدودة، حيث لا يقتصر الهدف على تحقيق أرقام مرتفعة فحسب، بل الوصول إلى توازن يجمع بين القوة والاستقرار عند السرعات العالية، إلى جانب التصميم العصري والتجهيزات عالية الأداء.