نظام الطيبات .. كيف حول رحلات علاج إلى وفيات؟
أبو العينين: القضية الفلسطينية اختبار حقيقي لضمير العالم والقانون الدولي غائب والأقوى يحكم
طلب إحاطة بشأن عدم ملاءمة مكافأة أطباء الامتياز لـ الحد الأدنى للأجور
أزمة دبلوماسية تهدد مشاركة إيران في مونديال 2026 .. شروط إيرانية صارمة
بعد رفع فائدة الشهادات .. ما أعلى عائد ادخار حاليا في البنوك المصرية؟
أبو العينين في مؤتمر القانون والطاقة: المستثمر ينظر إلى البيئة التشريعية وعدالة العقود ونزاهة القضاء
رياح شديدة وأمطار ورمال .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أرسنال يتقدم بثلاثية على فولهام في الشوط الأول بالبريميرليج
مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة
بـ 5 أهداف.. فياريال يحقق فوزا كبيرا على ليفانتي في الدوري الإسباني
كلام فارغ وهراء.. أحمد موسى يطالب الأعلى لتنظيم الإعلام بحذف فيديوهات ضياء العوضي
دجل طبي.. أحمد موسى: فيه ناس ماتت بسبب نظام الطيبات لضياء العوضي
تكنولوجيا وسيارات

أسعار لكزس LC موديل 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تدخل لكزس LC 2026 السوق السعودي باعتبارها واحدة من أبرز سيارات الكوبيه الفاخرة ذات الطابع الرياضي، حيث تجمع بين التصميم الرياضي والأداء العالي. 

أبعاد وتصميم لكزس LC موديل 2026

يبلغ طول السيارة لكزس LC موديل 2026 نحو 4,770 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,920 مم، مع ارتفاع منخفض نسبيًا عند 1,345 مم.

دعمت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED ، وعجلات رياضية بقياس 21 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، وتأتي قاعدة العجلات بطول 2,870 مم.

محرك لكزس LC موديل 2026 

تعتمد لكزس LC 2026 على محرك ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 470 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 539 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مدعومة بخزان وقود بسعة 82 لترًا.

تجهيزات لكزس LC موديل 2026

تأتي السيارة لكزس LC موديل 2026 مزودة بحزمة من تقنيات السلامة، حيث تشمل أنظمة مثل التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي.

كما توفر تقنيات مساعدة السائق مثل نظام البقاء في المسار والتنبيه عند الخروج عنه، ومراقبة النقاط العمياء، بالإضافة إلى تحذير حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرات محيطية.

وتأتي مقاعد لكزس LC موديل 2026 مكسوة بالجلد مع إمكانية التعديل الكهربائي والتبريد لكل من السائق والراكب الأمامي، إضافة إلى خاصية الذاكرة لمقعد السائق.

ويوفر المقود متعدد الوظائف المغطى بالجلد تحكمًا في الأوامر الصوتية، بينما تأتي شاشة المعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة مع دعم أنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي بشكل لاسلكي، إلى جانب نظام ملاحة مدمج، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي.

سعر السيارة لكزس LC موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم لكزس LC موديل 2026 بسعر يبلغ 488.808 ريال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الاهلي

بعد الثلاثية المثيرة | فرج عامر يفجر مفاجأة تخص الأهلي

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

إبراهيم عبد الجواد

إعلامي : جمهور الأهلي هو المدرب وسر فوز الأحمر على الزمالك

بحضور رئيس الاتحاد الدولي .. افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئيين وعبدالمقصود يرحب بضيوف مصر

بحضور رئيس الاتحاد الدولي | افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين

بالصور

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

فيديو

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد