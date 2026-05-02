تدخل لكزس LC 2026 السوق السعودي باعتبارها واحدة من أبرز سيارات الكوبيه الفاخرة ذات الطابع الرياضي، حيث تجمع بين التصميم الرياضي والأداء العالي.

أبعاد وتصميم لكزس LC موديل 2026

يبلغ طول السيارة لكزس LC موديل 2026 نحو 4,770 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,920 مم، مع ارتفاع منخفض نسبيًا عند 1,345 مم.

دعمت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED ، وعجلات رياضية بقياس 21 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، وتأتي قاعدة العجلات بطول 2,870 مم.

أسعار لكزس LC موديل 2026 في السوق السعودي

محرك لكزس LC موديل 2026

تعتمد لكزس LC 2026 على محرك ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 470 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 539 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مدعومة بخزان وقود بسعة 82 لترًا.

تجهيزات لكزس LC موديل 2026

تأتي السيارة لكزس LC موديل 2026 مزودة بحزمة من تقنيات السلامة، حيث تشمل أنظمة مثل التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي.

أسعار لكزس LC موديل 2026 في السوق السعودي

كما توفر تقنيات مساعدة السائق مثل نظام البقاء في المسار والتنبيه عند الخروج عنه، ومراقبة النقاط العمياء، بالإضافة إلى تحذير حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرات محيطية.

أسعار لكزس LC موديل 2026 في السوق السعودي

وتأتي مقاعد لكزس LC موديل 2026 مكسوة بالجلد مع إمكانية التعديل الكهربائي والتبريد لكل من السائق والراكب الأمامي، إضافة إلى خاصية الذاكرة لمقعد السائق.

ويوفر المقود متعدد الوظائف المغطى بالجلد تحكمًا في الأوامر الصوتية، بينما تأتي شاشة المعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة مع دعم أنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي بشكل لاسلكي، إلى جانب نظام ملاحة مدمج، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي.

سعر السيارة لكزس LC موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم لكزس LC موديل 2026 بسعر يبلغ 488.808 ريال.