الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وسعر لكزس UX 2026 في السعودية

لكزس UX
لكزس UX
صبري طلبه

تعزز لكزس من تواجدها في السوق السعودي، بتقديم باقة كبيرة من الاصدارات موديل 2026 منها النسخة UX، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة ذات الطابع الفاخر، مع التقنيات الهجينة.

محرك وأداء لكزس UX 2026

تعتمد السيارة لكزس UX 2026 على نظام هجين يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر ومحرك كهربائي، ليولد النظام إجمالًا قوة تصل إلى 196 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 188 نيوتن متر، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي، مع خزان وقود بسعة 43 لترًا.

لكزس UX 2026

أبعاد لكزس UX 2026 

 

يبلغ طول لكزس UX 2026 نحو 4.5 متر، مع عرض 1.84 متر وارتفاع يقارب 1.52 متر، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.64 متر، كما يتراوح وزن السيارة بين 1,525 و1,585 كجم، وتأتي الإضاءة الأمامية والخلفية بتقنية LED، مع عجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة.

لكزس UX 2026

لكزس UX 2026 وتقنيات الأمان

زُودت السيارة لكزس UX 2026 بعدد من الوسائد الهوائية يشمل الأمامية والجانبية والستائرية إضافة إلى وسائد للركبتين، كما تضم أنظمة مساعدة مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الثبات وقوى الجر، وتتوفر كذلك تقنيات مساندة للسائق مثل مثبت السرعة المتكيف، وأنظمة التحذير من مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء فيه، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية.

لكزس UX 2026

تجهيزات لكزس UX 2026

تأتي لكزس UX 2026 بمقصورة تتسع لخمسة ركاب، وتأتي المقاعد بكسوة جلدية مع إمكانية التعديل الكهربائي والتدفئة للمقاعد الأمامية، بينما يحمل المقود تصميمًا متعدد الوظائف مكسوًا بالجلد.

لكزس UX 2026

وتضم السيارة شاشة ترفيه بقياس 8 بوصات تدعم الربط اللاسلكي مع أنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

لكزس UX 2026

كما يتوفر نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، وشاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأمامي، إلى جانب نظام صوتي مكون من ست سماعات.

سعر لكزس UX 2026 في السعودية 

تُطرح سيارة لكزس UX 2026 فئة UX 300h Hybrid AH بسعر يبلغ 190,900 ريال.

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

النمل
النمل
النمل

طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه

