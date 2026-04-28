بمظهر رياضي .. ماذا تقدم سوزوكي جيمني 2026 وكم سعرها في السعودية؟

تستمر سوزوكي في تقديم طراز جيمني موديل 2026 ضمن طرازات الفئة الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدام، حيث يحافظ هذا الطراز على طابعه الخاص مع تحديثات تركز على التجهيزات الأساسية والقدرات العملية.

أبعاد سوزوكي جيمني 2026

تعتمد Suzuki Jimny على هيكل رياضي، ويبلغ طول السيارة 3,820 مم، مع عرض يصل إلى 1,645 مم وارتفاع عند 1,720 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,590 مم، مع خلوص أرضي يصل إلى 210 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,200 و1,215 كجم، فيما تبلغ مساحة التخزين الخلفية 211 لترًا.

محرك سوزوكي جيمني 2026

تعتمد سوزوكي جيمني على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، وتعمل مع منظومة الدفع الرباعي، وتبلغ قوة المحرك 101 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 130 نيوتن متر، كما تسجل معدل استهلاك وقود عند 15.7 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 40 لترًا.

تجهيزات سوزوكي جيمني 2026

تضم جيمني 2026 مجموعة من أنظمة السلامة، حيث تتوفر بوسائد هوائية أمامية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تشمل تجهيزات الأمان أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات، وتتوفر أيضًا بحساسات ركن خلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية، إلى جانب نظام تثبيت السرعة.

وتقدم السيارة سوزوكي جيمني 2026 بمقصورة تركز على الوظائف الأساسية، مع بعض الإضافات التقنية، وتأتي مزودة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم أنظمة ربط الهواتف الذكية، مقود حركة متعدد الوظائف، كما تشمل التجهيزات نظام تكييف هواء، ونوافذ كهربائية، ونظامًا صوتيًا للترفيه.

سعر سوزوكي جيمني 2026 في السعودية

تقدم سوزوكي جيمني موديل 2026 في المملكة العربية السعودية بسعر يبلغ 111,090 ريال.