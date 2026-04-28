قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبورة كثيفة ونشاط الرياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من القاهرة حتى الصعيد
ياسر ريان: الأهلي لن يفكر مرة أخرى في ضم أي لاعب من الزمالك
ياسر ريان: النوايا داخل الأهلي مش صافية.. واللاعبون يتحملون الخسارة
المدعية العامة الأمريكية تكشف تفاصيل محاولة اغتيال ترامب
مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض
أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد اجتماع لجنة التسعير القادم
مشاورات مستمرة.. هل يقبل ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟
شاهد.. لحظة اعتراض مدمرة الصواريخ «رفائيل» لـ ناقلة نفط إيرانية
بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية
وزير خزانة ترامب يتوقع انهيار عمليات ضخ النفط الإيراني.. وأزمة بنزين خانقة
اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لربط مدينة الشروق بمحطة القطار الكهربائي الخفيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد اجتماع لجنة التسعير القادم

سعر البنزين اليوم
أمل مجدى

سعر البنزين اليوم.. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الأسعار الرسمية المعتمدة لجميع أنواع الوقود داخل محطات البنزين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار حرصها على تحقيق الاستقرار السعري وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة.

أسعار البنزين اليوم 2026

حدد سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيهًا، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.75 جنيهًا للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيهًا. وتسري هذه الأسعار في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، ولا يحق لأي محطة البيع بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية المعتمدة.

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا للتر

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

وجاءت أسعار اسطوانة البوتاجاز على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

أخر تحديث.. سعر لتر البنزين بكافة أنواعه في محطات الوقود اليوم

على صعيد أسعار البوتاجاز، تصل أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام إلى 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا. أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

لماذا زادت أسعار الوقود؟

جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات. وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.

موعد اجتماع لجنة التسعير القادم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، مشيرةً إلى أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر فيها قبل ذلك الموعد.

وأوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن انعقاد لجنة التسعير يخضع لتقييم مستمر في ضوء المستجدات الراهنة، مشيرًا إلى أن الوزارة ترصد يوميًا تحركات أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية، بما يُتيح اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.

هل ستزيد أسعار البنزين مجددًا؟

تواصل وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية جولاتها الميدانية على محطات الوقود للتحقق من الالتزام بالتسعيرة الرسمية ومنع أي استغلال للمواطنين. 

كما تواصل الوزارة جهودها لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع تقديم حوافز جديدة لاستقطاب الاستثمارات في قطاع البحث والإنتاج البترولي، في إطار سعي الحكومة لتحقيق استقرار منظومة الطاقة على المدى البعيد.

