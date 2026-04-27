إصلاح طلمبات البنزين بمحطتين وقود فى إدفو وحملات لرصد الأعطال

كثفت مديرية التموين، جهودها الميدانية بمختلف مراكز المحافظة لتنفيذ ذلك على أكمل وجه وذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بشأن توافر المواد البترولية بشكل منتظم داخل محطات الوقود لتلبية إحتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب .

وفى هذا الإطار ، أكد المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان يتم تنظيم حملات متابعة موسعة داخل المراكز والمدن ، ومنها مركز إدفو حيث أسفرت جهود المتابعة عن رصد وجود أعطال فنية فى طلمبات البنزين بمحطتين لتموين السيارات نتيجة وهو ما تسبب فى عدم توافر المنتج بهما .

جهود تموينية

وعلى الفور ، تم التعامل الفورى مع المشكلة ، حيث جرى إصلاح الأعطال الفنية وإعادة تشغيل الطلمبات ، بالتوازى مع تعزيز وتدعيم المحطتين بكميات كافية من المواد البترولية بما ساهم فى إنتظام العمل وإستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين .

وتم التأكيد على إستمرار المتابعة اللحظية لمحطات الوقود ، والتدخل السريع لحل أي معوقات، في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط داخل السوق وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل آمن .

مع التشديد على أنه لن يتم التهاون مع أى تقصير أو خلل يؤثر على إنتظام الخدمة داخل محطات الوقود ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإنضباط وتحقيق العدالة فى توزيع الموارد بما يحقق الصالح العام ويخفف الأعباء عن المواطنين .