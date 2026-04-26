محافظ أسوان يستكمل لقاءاته مع المواطنين

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءته الجماهيرية التى تتم خلال يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع مع المواطنين للإستماع لمطالبهم وإحتياجاتهم وهمومهم حيث يأتى ذلك ضمن سلسلة جبر الخواطر ، ورسم البسمة على وجوه البسطاء.

ويتم الإستماع لمطلب كل مواطن بشكل منفرد لعرض مشكلته وشكواه وإحتياجاته ، وذلك ضمن جهود تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأهالى ، والإستجابة الفورية لمطالبهم وشكواهم ، بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين .

لقاء المواطنين

وشهد اللقاء توجيه المحافظ للمسئولين لسرعة تلبية المطالب المتنوعة الخاصة بذوى الإعاقة الذين تم تخصيص العشر حالات الأولى من اللقاء لهم، ليتم دراستها والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وتم تكليف مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات المستحقة من خلال مؤسسة التكافل ، مراعاة لظروفهم المعيشية والأسرية.

ولدعم فرص التشغيل تم التوجيه من المحافظ لمسئولى مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لبعض الحالات ، مع تكليف إدارة الشئون القانونية بدراسة الموقف القانونى لبعض الحالات لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وتم التأكيد على أن اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى الآليات الفعالة لرصد إحتياجات المواطنين على أرض الواقع ، وإتخاذ قرارات سريعة تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز الحماية الإجتماعية وتلبية متطلبات المواطنين بشكل مباشر وفعال .