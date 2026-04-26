محافظ أسوان يوجه لغلق محلين لاستخدامهما أسطوانات البوتاجاز المنزلية في التشغيل

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بالشوارع والميادين والأسواق ، فى إطار جهوده المستمرة لإحكام السيطرة وإعادة الانضباط للشارع الأسوانى من خلال تنفيذ حملات إزالة مكثفة للتعديات والإشغالات .

وفى هذا السياق، أصدر المحافظ توجيهاته الفورية لرئيس مركز ومدينة أسوان العميد أحمد صلاح الدين بالتنسيق مع مديرية التموين لغلق 2 محل بشارع السودانية، أحدهما للمخبوزات والآخر مطعم ، وذلك عقب رصده لإستخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية فى التشغيل بالمخالفة للإشتراطات ، وعدم الإلتزام بإستخدام الأسطوانات التجارية المخصصة للأنشطة حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لوقوع أى مخاطر .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإستمرار بنفس وتيرة الأداء ، مع تكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومى لرفع الإشغالات أولاً بأول ، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق لمنع عودتها مرة أخرى ، مع التحفظ الفورى على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات ميدانية

وأكد المهندس عمرو لاشين حرص المحافظة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإجتماعى ، مشيراً إلى إتاحة بدائل حضارية للباعة الجائلين من خلال السويقات ، والتى يتم فيها توفير بايكات مجهزة بمزايا متعددة ، تشمل منح فترة سماح لمدة 3 أشهر بدون سداد إيجار ، إلى جانب تقديم قيمة إيجارية مخفضة بما يساهم فى دمجهم داخل المنظومة الرسمية وتحقيق مصدر دخل مستقر لهم .

وحرص المحافظ خلال جولته على الإستماع لمطالب وشكاوى المواطنين الذين إلتقى بهم ، موجهاً المسئولين بوضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

ويتم تنظيم الحملات بشكل مستمر لفرض الإنضباط وهيبة الدولة ، مع توفير بدائل آمنة وحضارية تضمن حق المواطن فى العمل الكريم وتحافظ على المظهر الحضارى لزهرة الجنوب .