نقل 21 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.. تفاصيل

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بنقل 21 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وتوزيعهم على الوحدات المحلية بباقى المراكز والمدن .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ رؤية المحافظة لتطوير منظومة العمل المحلى ، وتحقيق أعلى معدلات الأداء المؤسسى بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المهندس عمرو لاشين بأن هذا القرار يأتى فى سياق خطة شاملة لتجديد الدماء داخل الجهاز الإدارى ، ودفع عناصر جديدة قادرة على العطاء والتطوير بما يساهم فى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء التنفيذى ، فضلاً عن تحقيق الإنضباط الإدارى بالشكل المطلوب، وتلبية المطالب الجماهيرية فى أقل وقت.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الإستفادة من الكوادر البشرية المتاحة ، وإعادة توزيعها بشكل يحقق التوازن بين مختلف الوحدات المحلية ، مع التركيز على تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم خدمات جماهيرية أكثر كفاءة وجودة تلبى إحتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات .

وشدد محافظ أسوان على إستمرار المتابعة والتقييم الدورى للأداء داخل الوحدات المحلية ، مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لضمان تحقيق أفضل النتائج ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن .

وتؤكد محافظة أسوان الإستمرار فى تنفيذ خطوات جادة لإصلاح الجهاز الإدارى من خلال ضخ دماء جديدة ، وتفعيل مبدأ الكفاءة والمساءلة والثواب والعقاب.

والتأكيد على تقديم خدمات سريعة ومتميزة تليق بالمواطن الأسوانى ، وتواكب خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية.