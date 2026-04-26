أسوان تواجه الإدمان بمبادرات شبابية وملتقى توعوي لحماية الأجيال الجديدة

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،فاعلية كبرى بمكتبة مصر العامة بأسوان تحت عنوان "ملتقى التطوع والمبادرات الشبابية"

حول تعزيز الجهود لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان

وتضمن الملتقى عرض أفلام وثائقية من الشئون المعنوية عن أرض الفيروز وعودة سيناء لحضن مصر الغالية ،كما تم عرض أفلام عن إنجازات مبادرات "لا للإدمان.. أسوان بشبابها أجمل " ،بمشاركة الكيانات الشبابية والروابط النوبية والقيادات التنفيذية والطبيعية والأزهر والكنيسة وجامعة أسوان وممثلي الوزارات المعنية وبحضور الأستاذ /مدحت وهبه المستشار الاعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية والدكتورة ولاء سعد مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية.

واستهل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان كلمته بالترحيب بالدكتور عمرو عثمان والسادة الحضور لافتًا إلى أن ملتقى اليوم يأتى فى إطار تنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية والتنموية على أرض المحافظة، ووجه المحافظ بتقديم كامل الدعم اللوجستى والتسهيلات لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بما يعزز من جهوده داخل المحافظة وتفعيلاً لمخرجات استراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلي والتى تركز على وضع مؤشرات واضحة لتحقيق أهداف تنموية، وفي مقدمتها تعظيم استفادة المواطنين من الموارد المتنوعة التي تمتلكها المحافظة.

وأشار لاشين إلى أن محافظة أسوان شهدت تطورًا ملحوظًا في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، مع التوجه لتحويل السياحة إلى صناعة متكاملة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المميزة للمحافظة المعروفة بـ“زهرة الجنوب” كما وجه المحافظ بتوفير أتوبيس من مشروع النقل الداخلي لتيسير عمل الشباب المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بما يساعدهم على التنقل بين المراكز والمدن والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، لنشر الوعي بمخاطر الإدمان، وطرق العلاج من خلال مركز العزيمة التابع للصندوق بأسوان، وكيفية الحصول على الخدمات العلاجية في سرية تامة وبالمجان.

وأشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،إلى أهمية مشاركة الكيانات الشبابية والروابط النوبية في التوعية من مخاطر الإدمان،حيث تستطيع الروابط النوبية والشباب المتطوع إيصال رسائل التوعية بطريقة تتناسب مع أقرانهم ،مما يجعلهم أكثر تأثيرا ،كما تعد الكيانات الشبابية خط الدفاع الأول للوقاية من مخاطر المخدرات وتأثيراتها النفسية والجسدية من خلال تنفيذ المبادرات الميدانية فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وللطلاب فى المدارس والجامعة ، كذلك نشر الوعي بمخاطر التعاطي والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات .

واستعرض الدكتور عمرو عثمان جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل المحافظة على مدار عام ضمن تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها حاليا بالتعاون مع الوزارات والمحافظات حيث تم تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية داخل أكثر من 230 مدرسة بالمحافظة واستفادة 46000 طالب ،فضلا عن تنفيذ أنشطة لرفع الوعى بخطورة التعاطى فى 66 مركز شباب و36 ندوة ونشاط بجامعة أسوان واستفادة أكثر من 5000 طالب وطالبة، كذلك تنفيذ 45 فاعلية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ،وكذلك تنفيذ مبادرة القرار قرارك لتوعية الموظفين بالمؤسسات الحكومية بخطورة التعاطى ، كما استقبل مركز العزيمة بأسوان الجديدة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع كلية طب جامعة أسوان حالات المرضى من خلال الخط الساخن للصندوق رقم " 16023 " لطلب العلاج من الإدمان ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة لأى مريض إدمان ووفقا للمعايير الدولية .