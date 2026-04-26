أسوان.. افتتاح أول مراكز فحص المقبلين على الزواج بأبو سمبل السياحية وبنبان

فى ضوء تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المقبلين على الزواج ، ووفقًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، فقد تم تنفيذ خطوة جديدة نحو تعزيز الخدمات الصحية بإفتتاح أول مركز لفحص المقبلين على الزواج بوحدة السلام بمدينة أبو سمبل السياحية ، إلى جانب إفتتاح مركز آخر بوحدة بنبان النموذجية غرب النيل .

ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأن هذه الخطوة تأتى بناءاً على تعليمات محافظ أسوان للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، وتماشياً مع إستراتيجية الدولة الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين على الرعاية الصحية ، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

وأوضح محمد سعيد بأن إفتتاح مركز أبو سمبل يمثل نقلة نوعية لأهالى المدينة والمناطق المجاورة ، حيث يساهم بشكل مباشر فى تخفيف معاناة السفر لمسافة تصل إلى 300 كم إلى مدينة أسوان للحصول على خدمات فحص ما قبل الزواج بما يوفر الوقت والجهد والأعباء المالية ، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة .

وأضاف وكيل الوزارة أن تشغيل مركز بنبان النموذجى يسهم فى تيسير الإجراءات على المواطنين ، خاصة فى ظل ما كان يواجهه الأهالى من صعوبات تتعلق بعبور نهر النيل ، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة المكانية فى توزيع الخدمات الصحية ، والوصول بها إلى أبعد المناطق النائية .

وأشار إلى أنه يتم مواصلة الجهود لتطوير ورفع كفاءة مراكز الفحص على مستوى المحافظة بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة وسريعة ، وفقاً لأعلى معايير الجودة ، وذلك دعماً لبناء أسرة صحية سليمة ، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.