رفع 122 حالة إشغال.. حملة لإعادة الإنضباط بأسواق وشوارع مدينة أسوان

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات وتحقيق الإنضباط بالشوارع والأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع 122 حالة إشغال متنوع بشارع السودانية ، بالإضافة إلى الشوارع الجانبية داخل السوق السياحى القديم ، مع قطع التيار الكهربائى عن الإشغالات المخالفة وذلك فى خطوة تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية ، والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لزهرة الجنوب .

وأكد محافظ أسوان على استمرار تنظيم هذه الحملات بشكل يومى ومفاجئ، للتصدى لكافة أشكال العشوائية ، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى ، مشدداً على ضرورة إلتزام أصحاب المحال والباعة الجائلين بالضوابط والقوانين المنظمة حفاظاً على حق المواطن فى السير الآمن ، وظهور المحافظة بالمظهر اللائق أمام زائريها.

وشارك فى جهود الحملة الأجهزة الأمنية والشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، والعميد أحمد صلاح الدين رئيس مدينة ومركز أسوان، ومحمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، ومحمد نبيل مدير المتابعة الميدانية، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وتؤكد محافظة أسوان الإستمرار فى جهودها لإعادة الإنضباط للشارع ، ولن تسمح بأى تجاوزات أو تعديات على حق المواطنين، مع التشديد على الالتزام بالقانون مسئولية الجميع، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية هو السبيل للحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بعروس المشاتى.