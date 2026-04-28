المعهد القومي للأورام يكشف عن العلاجات المعتمدة للسرطان

السرطان
ريهام قدري

أكد معهد الأورام في منشور توعوي، أن علاج الأورام لا يعتمد على أسلوب واحد، بل يشمل مجموعة متكاملة من الخيارات العلاجية التي يتم تحديدها بدقة وفق نوع الورم ومرحلته والحالة الصحية للمريض.

هناك العديد من العلاجات المعتمدة في الأورام، وتختلف باختلاف نوع الورم ومرحلته، ويجب أن يكون العلاج شاملًا ويشمل جميع الجوانب الصحية للمريض. ويمكن أن يشمل عدة خيارات علاجية مثل:

الجراحة المتقدمة:

 تستخدم لإزالة الأورام الصلبة أو تقليل حجمها قبل العلاجات الأخرى، ويمكن أن تكون الجراحة هي العلاج الوحيد أو جزء من خطة علاجية شاملة.

العلاج الكيميائي:

 يستخدم لقتل الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم، ويعد من أكثر الوسائل استخدامًا في علاج الأورام، ويمكن أن يكون العلاج الكيميائي هو العلاج الرئيسي أو جزء من خطة علاجية شاملة.

العلاج الإشعاعي:

 يستخدم أشعة مركزة لتدمير الخلايا السرطانية بدقة، ويمكن استخدامه وحده أو مع علاجات أخرى.

العلاج المناعي:

 

 يحفز الجهاز المناعي للمريض للتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

العلاج الموجه: يستهدف الخلايا السرطانية بشكل انتقائي، مما يقلل من الآثار الجانبية السامة.

العلاج الهرموني:

 يستخدم لعلاج الأورام التي تتأثر بالهرمونات.

العلاج بالنظائر المشعة: يستخدم لعلاج بعض أنواع الأورام.

زرع النخاع والعلاج الخلوي: 

 

يستخدم لعلاج بعض أنواع اورام وامراض الدم.

العلاج الجيني: يهدف إلى تعديل الجينات المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

العلاج النانوي (Nanomedicine): حيث يتم تصميم جسيمات متناهية الصغر (بحجم 1-100 نانومتر) لاستهداف التركيب الجيني والجزيئي الدقيق لورم كل فرد على حدة، مما يرفع كفاءة العلاج ويقلل الآثار الجانبية بشكل كبير. .

العلاج الروبوتي: يستخدم تقنية الروبوتات لإجراء عمليات جراحية دقيقة.

الرعاية التلطيفية: تركز على تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة للمرضى، ويشمل علاج الالم بالأدوية والاجراءات التداخلية

بالاضافة الي:

التغذية العلاجية: تناول الطعام الصحي والمكملات الغذائية - تجنب الاطعمة الضارة ويستخدم لتحسين حالة المريض وتخفيف الأعراض الجانبية للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

الدعم النفسي والاجتماعي: يلعب دورًا هامًا في دعم المرضى وذويهم خلال رحلة العلاج.

العوامل المؤثرة في اختيار العلاج:

1. نوع الورم: يحدد نوع الورم ومكانه العلاج المناسب لكل مريض.

2. مرحلة الورم: تحدد مرحلة الورم العلاج المناسب.

3. حالة المريض: تحدد حالة المريض الصحية العامة العلاج المناسب

4. التفضيلات الشخصية:

 يجب أن تؤخذ التفضيلات الشخصية للمريض في الاعتبار عند اختيار العلاج.

التطبيق العملي:

1. استشارة الطبيب المختص: يجب على المرضى استشارة الطبيب المختص في الاورام فقط، قبل استخدام أي علاج.

2- العرض علي اللجان متعددة الاختصاصات والتي تقوم بفحص كل مريض ومناقشة حالته لإختيار العلاجات المناسبة له وترتيب تقديمها له للحصول علي اعلي نسبة شفاء لمرضه.

2. اختيار العلاجات الموثوقة: يجب على المرضى اختيار العلاجات من مصادر موثوقة والمعتمدة عالميا ومحليا, والتي ثبت فعاليتها بصورة مؤكدة من خلال الأبحاث العلمية الموثقة.

3. مراقبة الأعراض: يجب على المرضى مراقبة الأعراض وتعديل العلاجات حسب الحاجة.

4. العلاج المبكر: كلما تم اكتشاف الورم في مرحلة مبكرة، زادت فرص الشفاء.

5. الرعاية التلطيفية: يجب أن تشمل الرعاية التلطيفية تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة للمريض.

ويتم تحديد خطة العلاج من قبل فريق طبي متعدد التخصصات في مجال الأورام. ومن المهم أن يتلقى المريض الرعاية الشاملة التي تشمل الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية.

