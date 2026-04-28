طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في الفرن

يعد طاجن المكرونة باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الأعمار.. فكيف تعديها بمذاق مميز ؟!

نعرض لكم طريقة عمل مكرونة في الفرن من خلال الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المكرونة باللحمة المفرومة



مكرونة خواتم

صلصة طماطم

عصير طماطم

بهارات

لحمة مفرومة

زيت

بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

في حلة على النار حمري بها زيت حمري المكرونة والبصل المفروم والملح والفلفل الأسود.

شوحي اللحمة المفرومة في حلة بها الزيت على النار مع البصل المفروم والملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل وقلبيهم حتى النضج.

ضعي خليط اللحمة المفرومة في الطاجن ثم ضعي طبقة من خليط المكرونة ثم خليط عصير الطماطم والصلصة والملح والفلفل الأسود.

ضعي المكرونة في طاجن في الفرن حتى تمام النضج وقلبيها وهي ساخنة في طبق التقديم.